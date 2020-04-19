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Лукашенко гарантировал честные и порядочные выборы президента Беларуси
19.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко гарантировал проведение честных и порядочных выборов главы государства, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«Давайте говорить откровенно: в силу нашей Конституции все-таки от президента в нашей стране многое зависит. И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти. А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев», – сказал Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что белорусы сами будут решать, кто будет руководить страной, никто над ними «довлеть не будет». «Мы честно и порядочно будем говорить вам о будущем, будем рассказывать о том, как развивается наша страна и как будет развиваться», – добавил он.
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Президент подчеркнул, что белорусы сами будут решать, кто будет руководить страной, никто над ними «довлеть не будет».
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