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Лукашенко гарантировал честные и порядочные выборы президента Беларуси

19.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко гарантировал проведение честных и порядочных выборов главы государства, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Давайте говорить откровенно: в силу нашей Конституции все-таки от президента в нашей стране многое зависит. И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти. А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев», – сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что белорусы сами будут решать, кто будет руководить страной, никто над ними «довлеть не будет». «Мы честно и порядочно будем говорить вам о будущем, будем рассказывать о том, как развивается наша страна и как будет развиваться», – добавил он.

Лукашенко в праздник Пасхи посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе вместе с сыном Николаем, где зажег свечу.



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Президент подчеркнул, что белорусы сами будут решать, кто будет руководить страной, никто над ними «довлеть не будет».
 
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