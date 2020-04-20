ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С чистого листа. Кто может получить второй шанс по Амнистии-2020

20.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

12 тысяч белорусов, которые когда-то совершили ошибку, получат шанс начать жизнь с чистого листа. Сообщили в программе «Неделя» на СТВ.


На помилование смогут рассчитывать те, кто впервые связался с наркотиками и, оказавшись в тюрьме, уже тысячу раз об этом пожалел. Таких молодых людей могут освободить досрочно, но близкие должны взять их на поруки. 
К слову, механизм для Беларуси новый, а потому институт такого поручительства еще нужно прописать в законе. 
О коррупции. Осужденные за такие преступления смогут рассчитывать лишь на сокращение срока, и подход здесь должен быть крайне взвешенным. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 тысяч белорусов, которые когда-то совершили ошибку, получат шанс начать жизнь с чистого листа. Сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ариэль, Белль или Жасмин? Тест: на какую принцессу вы похожи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика