С чистого листа. Кто может получить второй шанс по Амнистии-2020





На помилование смогут рассчитывать те, кто впервые связался с наркотиками и, оказавшись в тюрьме, уже тысячу раз об этом пожалел. Таких молодых людей могут освободить досрочно, но близкие должны взять их на поруки.

К слову, механизм для Беларуси новый, а потому институт такого поручительства еще нужно прописать в законе.

О коррупции. Осужденные за такие преступления смогут рассчитывать лишь на сокращение срока, и подход здесь должен быть крайне взвешенным.



