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С чистого листа. Кто может получить второй шанс по Амнистии-2020
Источник материала: Партизан
12 тысяч белорусов, которые когда-то совершили ошибку, получат шанс начать жизнь с чистого листа. Сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На помилование смогут рассчитывать те, кто впервые связался с наркотиками и, оказавшись в тюрьме, уже тысячу раз об этом пожалел. Таких молодых людей могут освободить досрочно, но близкие должны взять их на поруки.
К слову, механизм для Беларуси новый, а потому институт такого поручительства еще нужно прописать в законе.
О коррупции. Осужденные за такие преступления смогут рассчитывать лишь на сокращение срока, и подход здесь должен быть крайне взвешенным.
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12 тысяч белорусов, которые когда-то совершили ошибку, получат шанс начать жизнь с чистого листа. Сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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