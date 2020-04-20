Аудиторы сомневаются в жизнеспособности молочного комбината в Молодечно

В отчете за 2019 год непокрытый убыток все еще превышает 60 млн рублей. Обеспеченность акций имуществом общества отрицательная. В 2018-м было по минус 3 рубля 85 копеек на одну акцию, а по итогам прошлого года — уже минус 4 рубля 28 копеек.





Аудиторы обращают внимание не только на непокрытый убыток, но и на то, что краткосрочные обязательства больше краткосрочных активов примерно на 13 млн рублей. Поэтому аудиторская компания заявила о «существенной неопределенности в отношении непрерывной деятельности».













Общество выпускает продукцию под брендом «Молодея», в компанию входят Молодечненский гормолзавод, Воложинский маслосырзавод, Вилейский гормолзавод, Нарочанский маслосырзавод. ОАО на 93% принадлежит государству и в свою очередь является частью большого госхолдинга «Мясомолпром» (управляющая компания — «Миноблмясомолпром»).