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Аудиторы сомневаются в жизнеспособности молочного комбината в Молодечно

20.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «Молодечненский молочный комбинат» продолжает выходить в плюс по годовым выручке и прибыли. Первая выросла на 12%, до более чем 168 млн рублей, а вторая увеличилась в 23 раза, составив более 2 млн, но есть и проблемы.

В отчете за 2019 год непокрытый убыток все еще превышает 60 млн рублей. Обеспеченность акций имуществом общества отрицательная. В 2018-м было по минус 3 рубля 85 копеек на одну акцию, а по итогам прошлого года — уже минус 4 рубля 28 копеек.

Аудиторы обращают внимание не только на непокрытый убыток, но и на то, что краткосрочные обязательства больше краткосрочных активов примерно на 13 млн рублей. Поэтому аудиторская компания заявила о «существенной неопределенности в отношении непрерывной деятельности».



Общество выпускает продукцию под брендом «Молодея», в компанию входят Молодечненский гормолзавод, Воложинский маслосырзавод, Вилейский гормолзавод, Нарочанский маслосырзавод. ОАО на 93% принадлежит государству и в свою очередь является частью большого госхолдинга «Мясомолпром» (управляющая компания — «Миноблмясомолпром»).
 
 
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ОАО «Молодечненский молочный комбинат» продолжает выходить в плюс по годовым выручке и прибыли. Первая выросла на 12%, до более чем 168 млн рублей, а вторая...
 
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