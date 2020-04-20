К Международному дню памятников и исторических мест. Наше наследие

Источник материала: Ивьевский край

Девизом Международного дня памятников и исторических мест (International Day for Monuments and Sites), который отмечается в мире ежегодно, а в этом году -18 апреля, стали слова: "Сохраним нашу историческую Родину".

Этот день, также известный как День всемирного наследия, установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО.

Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Также он дает возможность больше узнать о многообразии мирового наследия и о силах, которые прикладываются для его защиты и сохранения.

28 памятников архитектуры, истории и археологии Ивьевщины включены в Государственный список историко-культурного наследия Республики Беларусь. Большинство из них - широко известны туристам, гостям города Ивье и района, местным жителям. И, тем не менее, в силу различных причин, есть малоизвестные историко-культурные ценности. Они не посещаются туристическими группами, не включены в туристические маршруты. Однако ценность их от этого не уменьшается.





К малоизвестным памятникам архитектуры можно отнести церковь Святой Живоначальной Троицы в аг. Морино - памятник деревянного зодчества сер. XIX в. Построенная в 1865 г. на средства Российского царского правительства вместо униатской церкви, существовавшей в с. Морин с XVII в., церковь Св.Троицы имеет более чем 150-летнию историю. Неоднократно закрывавшаяся (в годы Первой и Второй мировых войн, в годы Советской власти), разоренная в 1965 г. местной партийной ячейкой и превращенная в колхозный зерносклад, церковь выжила и силами прихожан возрождена. В 1989 г. обновленная церковь начала свою новую жизнь. В 2016 г. церковь Св. Троицы получила статус историко-культурной ценности. В этом году, благодаря трепетному отношению местных жителей к своему наследию, церковь Св. Живоначальной Троицы отмечает свое 155-летие.





Мало кому, даже из местных жителей, известно, что на территории Ивьевского района находятся два пункта геодезической дуги Струве - памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. Это - геодезические пункты "Виднополь", в 1,6 км на северо-восток от д. Мильки Юратишковского сельсовета, и "Ивье", в 2 км на юго-запад от д. Уртишки Ивьевского сельсовета. Оба пункта были оборудованы в 1827 году под руководством соратников Струве Карла Теннера и Иосифа Ходько, проводивших измерения в Гродненской, Минской и Виленской губерниях. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 г. №578 "О статусе историко-культурных ценностей" геодезические пункты "Виднополь" и "Ивье" в составе геодезической дуги Струве были включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Отделом народного творчества ГУК "Ивьевский центр культуры и досуга" выпущены информационные буклеты, посвященные малоизвестным историко-культурным ценностям Ивьевского района "Церковь Святой Живоначальной Троицы, аг. Морино" и "Геодезические пункты дуги Струве: Виднополь и Ивье".

Тем, кто хочет узнать больше об истории родного края, рекомендуем посетить сайт "Наше наследие", ссылка на интернет-ресурс https://ivje-nasledie.ucoz.net

Е. Нехведович, методист по сохранению историко-культурного наследия отдела народного творчества ГУК "Ивьевский центр культуры и досуга".