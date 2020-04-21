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Паркинги и торговые центры будут строить вдоль МКАД

21.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В документ по развитию МКАД внесут некоторые изменения: вдоль главной столичной магистрали могут появиться новые паркинги, торговые объекты и места отдыха, станет больше и зеленых насаждений.


Фото: pixabay.com
 
Документ был разработан в 2014 году и предусматривал строительство вдоль МКАД крупных торговых и бизнес-центров, СТО, заправок. За это время здесь построено 17 объектов. Еще семь находятся в стадии строительства, рассказали в пресс-службе Мингорисполкома
 

В 2020 году концепцию актуализируют. Внимание уделят не только площадкам под объекты торговли и обслуживания, но и местам для отдыха. Выгодные условия ждут инвесторов - им предложат не просто строить паркинги, но размещать в них магазины и автосервисы.
 
Разработают план по озеленению. Вдоль магистрали высадят большое количество растений. Этой весной акцент сделают на хвойных. Посадочный материал будут закупать в белорусских питомниках. 
 
- Время идет, условия меняются. Экономика показывает, что ей больше интересно. Нам необходимо как раз найти золотую середину между нуждами города и запросами бизнеса, - подчеркнул первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.
 
 
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В документ по развитию МКАД внесут некоторые изменения: вдоль главной столичной магистрали могут появиться новые паркинги, торговые объекты и места отдыха, станет...
 
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