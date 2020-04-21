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Паркинги и торговые центры будут строить вдоль МКАД
Источник материала: Партизан
В документ по развитию МКАД внесут некоторые изменения: вдоль главной столичной магистрали могут появиться новые паркинги, торговые объекты и места отдыха, станет больше и зеленых насаждений.
Фото: pixabay.com
Документ был разработан в 2014 году и предусматривал строительство вдоль МКАД крупных торговых и бизнес-центров, СТО, заправок. За это время здесь построено 17 объектов. Еще семь находятся в стадии строительства, рассказали в пресс-службе Мингорисполкома
В 2020 году концепцию актуализируют. Внимание уделят не только площадкам под объекты торговли и обслуживания, но и местам для отдыха. Выгодные условия ждут инвесторов - им предложат не просто строить паркинги, но размещать в них магазины и автосервисы.
Разработают план по озеленению. Вдоль магистрали высадят большое количество растений. Этой весной акцент сделают на хвойных. Посадочный материал будут закупать в белорусских питомниках.
- Время идет, условия меняются. Экономика показывает, что ей больше интересно. Нам необходимо как раз найти золотую середину между нуждами города и запросами бизнеса, - подчеркнул первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский.
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В документ по развитию МКАД внесут некоторые изменения: вдоль главной столичной магистрали могут появиться новые паркинги, торговые объекты и места отдыха, станет...
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