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Умер белорусский боксер и тренер Анатолий Березюк

21.04.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бобруйске умер известный белорусский боксер и тренер Анатолий Березюк.



Ему было 69 лет, сообщает пресс-служба Белорусской федерации бокса. Березюк — двукратный чемпион СССР, мастер спорта международного класса. После завершения спортивной карьеры с 1977-го работал тренером, был вице-президентом Ассоциации профессионального бокса Беларуси, передает "Еврорадио".


Известно, что в детстве Анатолий Березюк серьезно занимался гимнастикой, греблей, но в итоге отдал предпочтение боксу. Его называют легендарным, уникальным боксером. Более трех десятков своих победных боев он заканчивал в первом раунде нокаутом. 
 
 
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В Бобруйске умер известный белорусский боксер и тренер Анатолий Березюк.
 
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