Слуцкий инспектор ГАИ спас ребёнка от удушья. Видео регистратора

Источник материала: Слуцк Город





В жизни очень важно оказываться в нужном месте в нужное время. Об этом не понаслышке знают родители 11-летней девочки из деревни Гацук Слуцкого района: их дочку, которая подавилась булочкой и задыхалась, спас сотрудник Госавтоинспекции, по счастливому стечению обстоятельств оказавшийся рядом, пишет МЛЫН.

Все случилось на православную Пасху, 19 апреля. В этот день у майора милиции Дмитрия Семибратова было очередное дежурство. Госавтоинспектор отправился на стандартный вызов: житель деревни Гацук нарушил правила парковки автомобиля.

Разговаривая со спорившими автолюбителями, Дмитрий Семибратов заметил, что у многоквартирного дома, расположенного неподалеку от парковки, собралась толпа. Люди явно были чем-то обеспокоены, что-то возбужденно обсуждали, на лицах многих были страх и растерянность. Госавтоинспектор подошел поближе и увидел, что на земле у подъезда рядом с велосипедом лежит девочка-подросток, которая не подает признаков жизни. Ее лицо и руки синели буквально на глазах.

— Что случилось с ребенком, никто из толпы толком не мог объяснить. По обрывкам фраз удалось понять только то, что девочка подавилась и не может дышать. А собравшиеся вокруг местные жители не знают, как ей помочь, — рассказал госавтоинспектор.

Для спасения жизни подростка дорога была каждая секунда. Дмитрий поднял девочку, обхватил ее руками и сделал несколько резких нажатий в области солнечного сплетения. Изо рта у ребенка выпали пластина для выравнивания зубов и кусочек булочки, — скорее всего, именно из-за них и началось удушье.

Девочка сразу же начала дышать, ее лицо порозовело, и вскоре она пришла в себя. Местные жители бросились к госавтоинспектору с благодарностями, но Дмитрий Семибратов поспешил вернуться к спорщикам у стоянки, как только понял, что жизни ребенка ничего не угрожает.

О случившемся Дмитрий никому не рассказал. Так бы эта история и оказалась незамеченной, если бы ответственный дежурный по РОВД не увидел запись видеорегистратора. Сам Семибратов уверен: не сделал ничего выдающегося. Но с ним абсолютно не согласны родители спасенного ребенка.

— Я этому человеку буду благодарна до конца жизни! Страшно подумать, что могло произойти, если бы он так быстро и четко не среагировал. В тот день дочка попросилась на улицу – кататься на велосипеде. Взяла с собой кусок пасхального кулича. Я и подумать не могла, что может что-то случиться, — рассказала Слуцк МЛЫН.BY мама девочки Ирина. – Когда все произошло, я была дома. И тут мне соседи сообщают: дочке плохо. Я бросилась ей на помощь, другие люди помогали, хлопали по спине, но ничего не получалось. Только Дмитрий все сделал правильно и спас моего ребенка. Я от шока и поблагодарить его не успела. Сейчас дочка чувствует себя хорошо, даже испуг почти прошел.