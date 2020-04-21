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Лукашенко признался,что "руки испортил... этанолом"

21.04.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21 апреля во время посещения в Бобруйске предприятия "Славянка" Александр Лукашенко дезинфицировал руки средством индивидуальной защиты, которое там начали выпускать. И рассказал о том, как поддерживает руки в чистоте во время работы.


Лукашенко дезинфицирует руки / president.gov.by​

"Гель — это хорошо, — говорит Лукашенко, дезинфицируя руки. — Потому что я, например, руки испортил этим этанолом. Ты [руководитель Администрации президента Игорь Сергеенко] мне подсунул там этот литр... Поставил. Прохожу: стоит возле стола. Зайдешь, [воспользуешься] уже по привычке. Надо беречься".

Также в Бобруйске Александр Лукашенко возмутился фактами принуждения школьников носить защитные маски или пользоваться "горючими антисептиками на этаноле", передает "Еврорадио".
 
 
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21 апреля во время посещения в Бобруйске предприятия "Славянка" Александр Лукашенко дезинфицировал руки средством индивидуальной защиты, которое там начали...
 
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