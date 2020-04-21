Лукашенко дезинфицирует руки / president.gov.by​





"Гель — это хорошо, — говорит Лукашенко, дезинфицируя руки. — Потому что я, например, руки испортил этим этанолом. Ты [руководитель Администрации президента Игорь Сергеенко] мне подсунул там этот литр... Поставил. Прохожу: стоит возле стола. Зайдешь, [воспользуешься] уже по привычке. Надо беречься".



