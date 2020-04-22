22 апреля в деревне Евличи Слуцкого района сгорел дом

Источник материала: Слуцк Город





22 апреля в 00:56 диспетчеру центра оперативного управления Слуцкого РОЧС поступило сообщение о загорании дома в деревне Евличи Слуцкого района.

По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что горит дом открытым пламенем. Наличие людей устанавливается.

Дом деревянный, размерами 12х5 м, кровля шиферная по деревянной обрешетке, неэлектрифицирован. Хозяйка 1980 г.р. проживает в Слуцке.

В 01:37 в деревянном сарае на расстоянии 3,5 м от места пожара обнаружен мужчина без видимых ожогов. Бригадой скорой медицинской помощи после осмотра госпитализирован в УЗ «Слуцкая ЦРБ» (диагноз устанавливается). Пожар локализован и ликвидирован спасателями.

Причина пожара устанавливается. В результате пожара дом уничтожен полностью.

Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности, не допускайте небрежности при использовании открытого огня, установите в своем домовладении автономный пожарный извещатель. Ваша жизнь в ваших руках.

Слуцкий РОЧС