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Акция благодарности медработникам проходит в социальных сетях
Источник материала: ОНТ
Десятки детских рисунков выставлены в интернете. Авторы придумали даже специальный хештег – «Спасибо вам медработники!».
Герои этих работ, разумеется, врачи. Акция – инициатива общественного объединения «Белая Русь». Благодарность в изображениях и новые работы продолжают поступать со всех уголков страны.
К слову, скоро увидеть рисунки можно будет и вживую. Ко дню медработника красочная выставка откроется в одной из столичных больниц.
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Десятки детских рисунков выставлены в интернете. Авторы придумали даже специальный хештег – «Спасибо вам медработники!». Герои этих работ, разумеется, врачи....
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