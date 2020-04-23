Акция благодарности медработникам проходит в социальных сетях

Источник материала: ОНТ

Десятки детских рисунков выставлены в интернете. Авторы придумали даже специальный хештег – «Спасибо вам медработники!».

Герои этих работ, разумеется, врачи. Акция – инициатива общественного объединения «Белая Русь». Благодарность в изображениях и новые работы продолжают поступать со всех уголков страны.

Алексей Сегалович, председатель ленинской районной организации общественного объединения «Белая Русь»: «Очень важно сегодня не только материально поддержать наших медиков, но и морально. У нас проходит проект «Малая родина глазами детей» и тему мы также посвятили медработникам. Дети с такой душой, так искренне благодарят наших медработников. Если вы посмотрите, вы будете впечатлены».

К слову, скоро увидеть рисунки можно будет и вживую. Ко дню медработника красочная выставка откроется в одной из столичных больниц.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram