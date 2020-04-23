ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В выходные ГАИ усилит контроль в местах посещения кладбищ

23.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В выходные ГАИ усилит контроль в местах посещения кладбищ

В предстоящие выходные ГАИ усилит контроль в местах посещения кладбищ, сообщил журналистам заместитель начальника управления дорожно-патрульной службы и профилактики главного управления Госавтоинспекции милиции общественной безопасности МВД Денис Ставский, передает корреспондент БЕЛТА.

«В предстоящие выходные ГАИ, как и вся милиция в целом, будет работать в усиленном режиме. Все усилия будут направлены в первую очередь на обеспечение безопасности дорожного движения, особенно в местах посещения мест захоронения, а также на профилактические мероприятия для недопущения управления транспортным средством в состоянии опьянения, а также лицами, не имеющими права управления. Мы также рекомендуем гражданам выбирать определенные дни для посещения кладбищ и ограничить контакты с пожилыми людьми», — отметил Денис Ставский.

https://www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В предстоящие выходные ГАИ усилит контроль в местах посещения кладбищ, сообщил журналистам заместитель начальника управления дорожно-патрульной службы и...
 
Новости дня
Новости разные
 
До +20°С будет в Беларуси 24 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика