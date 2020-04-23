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В выходные ГАИ усилит контроль в местах посещения кладбищ
23.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В предстоящие выходные ГАИ усилит контроль в местах посещения кладбищ, сообщил журналистам заместитель начальника управления дорожно-патрульной службы и профилактики главного управления Госавтоинспекции милиции общественной безопасности МВД Денис Ставский, передает корреспондент БЕЛТА.
«В предстоящие выходные ГАИ, как и вся милиция в целом, будет работать в усиленном режиме. Все усилия будут направлены в первую очередь на обеспечение безопасности дорожного движения, особенно в местах посещения мест захоронения, а также на профилактические мероприятия для недопущения управления транспортным средством в состоянии опьянения, а также лицами, не имеющими права управления. Мы также рекомендуем гражданам выбирать определенные дни для посещения кладбищ и ограничить контакты с пожилыми людьми», — отметил Денис Ставский.
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В предстоящие выходные ГАИ усилит контроль в местах посещения кладбищ, сообщил журналистам заместитель начальника управления дорожно-патрульной службы и...
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