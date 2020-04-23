В Японии сняли ремейк на мультик про крокодила Гену и Чебурашку

Источник материала: ОНТ

Японская студия сняла 3D-верисю мультфильма о крокодиле Гене и Чебурашке. Герои максимально похожи на оригинал, однако сюжет у японцев – другой. Авторы решили снять свою версию знакомства героев.







Персонажи мультфильма говорят на японском, что добавляет комичности при просмотре, но в целом не мешает понять задумку.

А сюжет у мультика такой: Крокодил Гена — самый непопулярный работник зоопарка. Пока пингвины, кролики и панды делают отличные представления, Гена не может придумать, как привлечь внимание посетителей. Однажды вместе с его любимыми апельсинами, крокодилу по ошибке присылают Чебурашку. Познакомившись, они начинают вместе думать, как поднять рейтинг Гены. Сначала они пытаются повторить трюки других животных, но потом случайно находят свою фишку.





В YouTube у мультика русскоязычные пользователи оставли много восторженных комментариев: «Ничего не понимаю по-японски, кроме слова «Чебурашка». Но тут даже язык знать не нужно — смысл улавливается без проблем. Достойное продолжение каноничных мультиков, так держать!», «Самое главное, что есть адекватный посыл. Анимация интересная», «Очень приятно видеть трепетное отношение к оригиналу».





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram