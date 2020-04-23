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Необычной историей из Жодино поделились в МВД

23.04.2020 19:22 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Ехали тушить пожар страстей, а попали на место трагедии. Необычной историей из Жодино поделились в МВД. По информации ведомства, накануне, в местное отделение поступил звонок о семейном скандале. После того как милиционеры уладили конфликт, и вышли на улицу, то услышали подозрительные громкие хлопки. Оказалось, неподалеку по улице горела баня. Пока участковый инспектор передавал дежурному информацию и вызывал спасателей, его коллега водитель отправился к соседнему дому, чтобы разбудить людей. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пламя. По словам хозяев дома, накануне вечером они топили баню, неудачная искра и могла стать причиной возгорания.
 
 
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Ехали тушить пожар страстей, а попали на место трагедии. Необычной историей из Жодино поделились в МВД. По информации ведомства, накануне, в местное отделение...
 
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