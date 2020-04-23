Тепло, еще теплее: погода в странах Содружества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Капризы погоды ощутили жители стран Содружества, передают корреспонденты телеканала «МИР 24».

В Беларуси конец апреля обещает быть по-настоящему теплым, сообщает Ольга Алипова. По прогнозам синоптиков, уже в предстоящие выходные в отдельных регионах страны воздух прогреется до 20 градусов тепла. Местами пройдут кратковременные дожди. В Минске в ближайшие дни высадят свыше двух миллионов летних цветов. Первыми город украсят виолы или, как их еще называют, анютины глазки, которые более устойчивы к возможным похолоданиям.

Потепление и грозы ожидают Молдову в ближайшие дни, передает Ксения Яниева. Синоптики обещают, что температура воздуха поднимется до плюс 19-20 градусов по Цельсию. Ночью будет колебаться от одного до шести. Несмотря на обещанное потепление, на севере страны сохраняется вероятность ночных заморозков. Этим обеспокоены сельхозпроизводители. Если температура в ночное время суток опустится ниже минус 2-3 градусов, почки растений могут замерзнуть и погибнуть.

В Бишкеке почти лето, сегодня воздух прогреется до 29 градусов, сообщает Ольга Ковалева. Но в горных районах страны все еще лежит снег. На востоке Кыргызстана в Сары-Челекском заповеднике весна только начинается: там зацвели подснежники, температура не поднимается выше плюс 12 градусов. В зоне земледелия Чуйской долины от 9 до 14. Сегодня там начнутся посевные работы на кукурузных полях.

В Баку сегодня дождливый и ветреный день, передает Кямран Гусейнов. По словам синоптиков, температура воздуха в течение суток будет удерживаться на отметке в 9 градусов. Полицейские просят автомобилистов быть внимательными, не превышать скорость и сохранять дистанцию на дорогах. В регионах Азербайджана сегодня возможны грозы, а в горных территориях – снег. В апреле уже выпало 70% месячной нормы осадков. Данный фактор положительно сказывается на сельском хозяйстве, в частности на выращивании овощей и зерновых культур.