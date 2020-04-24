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Лукашенко произвел назначения в «Беллесбумпроме» и ОАО «Белшина»

24.04.2020 11:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси согласовал назначения в концерне "Беллесбумпром" и ОАО "Белшина", сообщили в пресс-службе главы государства.

"Глава государства согласовал назначение Михаила Касько председателем Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. До этого он занимал должность заместителя председателя концерна", - говорится в сообщении.

На должность генерального директора ОАО "Белшина" согласован заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Бунаков.



 

 
 
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Президент Беларуси согласовал назначения в концерне "Беллесбумпром" и ОАО "Белшина", сообщили в пресс-службе главы государства.
 
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