Лукашенко произвел назначения в «Беллесбумпроме» и ОАО «Белшина»

Источник материала: Ежедневник

Президент Беларуси согласовал назначения в концерне "Беллесбумпром" и ОАО "Белшина", сообщили в пресс-службе главы государства.

"Глава государства согласовал назначение Михаила Касько председателем Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. До этого он занимал должность заместителя председателя концерна", - говорится в сообщении.

На должность генерального директора ОАО "Белшина" согласован заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Бунаков.