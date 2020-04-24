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Замена пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний

24.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Согласно новому исследованию, обогащенные калием солезаменители могут предотвратить почти полмиллиона сердечно-сосудистых смертей в год в одном только Китае.

Замена пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний

Исследование показало, что в целом эффект снижения артериального давления от замены соли может предотвратить около 208 000 смертей из-за инсульта и 175 000 из-за болезней сердца. Кроме того, согласно оценкам, это предотвращает около 743 000 не смертельных сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижает уровень хронической болезни почек примерно на 120 000 в год.

Потребление калия в Китае низкое, а натрия, наоборот, значительно выше рекомендуемых количеств. В основном потребление соли происходит за столом, дома. Таким образом, замена этого продукта является перспективной стратегией снижения артериального давления и связанных с ним заболеваний в Китае, где в 2015 году более двух миллионов смертей были связаны с повышенным артериальным давлением.

Употребление слишком большого количества соли повышает кровяное давление, что является одним из серьезных факторов преждевременной смерти от инсульта или сердечно-сосудистых заболеваний. По оценкам, во всем мире избыточное потребление соли ежегодно приводит к примерно трем миллионам смертей.

В Китае потребление натрия более чем в два раза превышает рекомендованный ВОЗ предел, и почти половина китайцев в возрасте 35−75 лет имеют высокое кровяное давление. 30% смертельных инсультов у китайцев в возрасте до 70 лет связаны с высоким потреблением натрия.

Источник: popmech.ru

 
 
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Согласно новому исследованию, обогащенные калием солезаменители могут предотвратить почти полмиллиона сердечно-сосудистых смертей в год в одном только Китае....
 
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