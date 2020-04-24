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Новости экономики за 24.04.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сколько тонн нефти ежемесячно будет поступать на Мозырский НПЗ из Польши реверсом по нефтепроводу «Дружба»? Какие меры правительства расширят возможности приобретения жилья в кредит, и почему запасы овощей в хранилищах страны в несколько раз больше прошлогодних? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЗАПАСЫ ОВОЩЕЙ В ХРАНИЛИЩАХ СТРАНЫ В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ ПРОШЛОГОДНИХ
Запасы овощей в хранилищах страны в три раза больше прошлогодних. Например, капусты сохранили более 6 000 тонн. А это почти в пять раз больше, чем в 2019 году.
Специалисты отмечают, что благодаря хорошим условиям овощи могут отлично сохраниться почти до следующего урожая. Используют технологии поддержания микроклимата, в которые входит система вентиляции, поддержание температуры и влажности воздуха. Надо отметить, что условия создаются не только для отдельной культуры, но и для конкретного сорта.
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Новости Беларуси. Сколько тонн нефти ежемесячно будет поступать на Мозырский НПЗ из Польши реверсом по нефтепроводу «Дружба»? Какие меры правительства расширят...
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