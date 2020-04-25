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Лукашенко взял с собой на субботник необычного «помощника»

25.04.2020 13:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 апреля принял участие в республиканском субботнике. Глава государства работал на посадке деревьев в Национальном парке «Припятский» в Петриковском районе.

Вместе с ним благоустраивал территорию необычный помощник. Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

На кадрах видно, что рядом с Президентом был маленький белый пес.

«Президент, саженцы и четвероногий помощник», – говорится в подписи к видео.

Кроме того, Президенту помогал высаживать деревья его младший сын Николай.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 апреля принял участие в республиканском субботнике. Глава государства работал на посадке деревьев в Национальном парке...
 
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