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Могилевчанку, выбросившую из окна 9-месячного ребенка, осудили на 13 лет
Источник материала: ОНТ
Могилевский областной суд вынес приговор 45-летней жительнице Могилева, выбросившей из окна чужого 9-месячного ребенка. Женщина получила 13 лет колонии общего режима, о чем
Напомним, 2 декабря 2019 года женщина находилась в квартире своих родственников. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она взяла их 9-месячного ребенка, вышла на балкон и выбросила его из окна первого этажа. Мальчик сумел пережить падение с высоты 2,7 метра, однако он получил закрытый перелом затылочной кости. Ребенка обнаружил прохожий, который вызвал ему скорую.
Суд установил наличие умысла в действиях женщины и признал ее виновной в покушении на убийство. Помимо тюремного срока ей также назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма.
Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Фото: Следственный комитет
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Могилевский областной суд вынес приговор 45-летней жительнице Могилева, выбросившей из окна чужого 9-месячного ребенка. Женщина получила 13 лет колонии общего...
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