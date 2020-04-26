Могилевчанку, выбросившую из окна 9-месячного ребенка, осудили на 13 лет

Источник материала: ОНТ

Могилевский областной суд вынес приговор 45-летней жительнице Могилева, выбросившей из окна чужого 9-месячного ребенка. Женщина получила 13 лет колонии общего режима, о чем сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 2 декабря 2019 года женщина находилась в квартире своих родственников. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она взяла их 9-месячного ребенка, вышла на балкон и выбросила его из окна первого этажа. Мальчик сумел пережить падение с высоты 2,7 метра, однако он получил закрытый перелом затылочной кости. Ребенка обнаружил прохожий, который вызвал ему скорую.

Суд установил наличие умысла в действиях женщины и признал ее виновной в покушении на убийство. Помимо тюремного срока ей также назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: Следственный комитет

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram