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Посевы кукурузы в Брестской области увеличат на 20 тыс. га по сравнению с прошлым годом

29.04.2020 16:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Посевы кукурузы в Брестской области в этом году планируют увеличить на 20 тыс. га, или 10% к уровню прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

Посевы кукурузы в Брестской области увеличат на 20 тыс. га по сравнению с прошлым годом

Под кукурузу в регионе отвели 226 тыс. га. Пятая часть посевов "царицы полей" (43 тыс. га) предназначена для получения зерна, это фактически в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. "Такой стратегии мы придерживаемся в целях обеспечения общественного животноводства необходимыми объемами сочных кормов и зернофуража", - отметил начальник отдела облсельхозпрода.

Самые большие площади под кукурузу отвели в Пинском районе - 24,3 тыс. га. Здесь план сева выполнен на треть. По темпам лидируют Каменецкий, Дрогичинский, Пружанский районы, где кукурузой уже засеяно более половины площадей. К ним приближаются Ивановский, Брестский, Барановичский, Кобринский, Малоритский, Столинский районы. На 29 апреля в целом по области культура посеяна на 43% планируемой площади.

Темпы работ сдерживает отсутствие дождей. От засухи и ночных заморозков страдают также озимые посевы: зерновые, рапс, сурепица. В частности, в регионе зафиксирована гибель озимых на 5,6 тыс. га, повреждены посевы на 6,4 тыс. га. Уже пересеяно 1 тыс. га озимых культур.

В целом план ярового сева в Брестской области выполнен на 71%. Практически завершен сев сахарной свеклы (99%), приближается к завершению сев овощей (93%), картофелем засажены две трети планируемой площади.

 
 
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