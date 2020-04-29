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Беларусь продолжит получать нефть из альтернативных источников

29.04.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В мае Беларусь запросила у России немногим более 1 миллиона тонн нефти. При этом российские компании готовы поставить до 2 миллионов тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но в «Белнефтехиме» рассказали, что намерены продолжить работу с альтернативными источниками, а окончательные объемы будут определяться исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков. В апреле, как и планировалось, отечественные НПЗ получили около 2 миллионов тонн сырья. Из них 1,5 миллиона – российские поставки по трубе и железнодорожным транспортом. Остальной объем – это танкерные поставки и собственная добыча.

Больше новостей экономики за 29 апреля здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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В мае Беларусь запросила у России немногим более 1 миллиона тонн нефти. При этом российские компании готовы поставить до 2 миллионов тонн, сообщили в программе...
 
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