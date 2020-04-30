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Светомузыкальные и даже с водным лабиринтом. Где в Минске появятся новые фонтаны?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 апреля в Минске открывают фонтаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, в связи с обстановкой в городе торжественного открытия на этот раз не будет.
В столице помимо уже существующих откроются два новых фонтана. Классический фонтан заработает возле Верховного суда. На улице Пулихова запустят светомузыкальный плоскостной динамический фонтан с водным лабиринтом, куполами и двумя параллельными водяными аллеями.
Напомним, в этом году также ожидается открытие мультимедийного светомузыкального фонтана на воде. Он расположен в акватории реки Свислочь рядом со сквером имени Янки Купалы.
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Новости Беларуси. 30 апреля в Минске открывают фонтаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, в связи с обстановкой в городе торжественного открытия...
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