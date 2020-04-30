За 52 штуки – 580 рублей. В Лиде задержан мужчина, который пытался реализовать респираторы

Источник материала: Lida.Info





Учитывая выросший спрос на средства индивидуальной защиты, некоторые граждане используют это как возможность получить прибыль.

Такой способ заработка решил использовать 33-летний житель города Ивье. Мужчина в Лиде пытался реализовать 52 респиратора. При этом стоимость товара он значительно увеличивал, планируя получить 580 рублей. Гражданина задержали оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Лидского РОВД.

По данному факту проводится проверка, сообщает милиция .