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За 52 штуки – 580 рублей. В Лиде задержан мужчина, который пытался реализовать респираторы

03.05.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

За 52 штуки – 580 рублей. В Лиде задержан мужчина, который пытался реализовать респираторы

Учитывая выросший спрос на средства индивидуальной защиты, некоторые граждане используют это как возможность получить прибыль.

Такой способ заработка решил использовать 33-летний житель города Ивье. Мужчина в Лиде пытался реализовать 52 респиратора. При этом стоимость товара он значительно увеличивал, планируя получить 580 рублей. Гражданина задержали оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Лидского РОВД.

По данному факту проводится проверка, сообщает милиция.

 
 
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Учитывая выросший спрос на средства индивидуальной защиты, некоторые граждане используют это как возможность получить прибыль. Такой способ заработка решил...
 

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