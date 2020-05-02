Ким Чен Ын показался на публике и посрамил поверивших в его смерть













Появление Кима на публике произошло накануне Дня труда 1 мая и стало первым за 20 дней. Столь длительное отстутствие лидера КНДР на официальных мероприятиях заставило СМИ, общественников и политиков подозревать, что «диктатор» может быть мертв.





Интересно, что уже после выхода новости о появлении Кима на публике президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос репортеров, жив ли политик, с которым он два раза проводил саммиты. «Я не хочу об этом говорить», — цитирует Трампа агентство Reuters.





Глава Белого дома пояснил, что поделится информацией о Ким Чен Ыне, «когда придет время».