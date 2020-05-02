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Ким Чен Ын показался на публике и посрамил поверивших в его смерть

02.05.2020 07:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Южнокорейское информационное агентство «Ренхап» сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын жив. По его данным, глава государства побывал на завершении строительства фабрики по производству удобрений.




Появление Кима на публике произошло накануне Дня труда 1 мая и стало первым за 20 дней. Столь длительное отстутствие лидера КНДР на официальных мероприятиях заставило СМИ, общественников и политиков подозревать, что «диктатор» может быть мертв.

Интересно, что уже после выхода новости о появлении Кима на публике президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос репортеров, жив ли политик, с которым он два раза проводил саммиты. «Я не хочу об этом говорить», — цитирует Трампа агентство Reuters.

Глава Белого дома пояснил, что поделится информацией о Ким Чен Ыне, «когда придет время».
 
 
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Южнокорейское информационное агентство «Ренхап» сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын жив. По его данным, глава государства побывал на завершении...
 
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