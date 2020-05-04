Смолевичская типография: главное – качество

С незапамятных времен, когда человек придумал графические знаки и начал записывать свои мысли, воображения или увиденное, у него возникло желание поделиться этим с окружающими. Так появились рукописные книги, постепенно развивалась письменность.





Строчка за строчкой создавались будущие шедевры, старательно выводилась каждая буква, а текст украшался рисунками. Листы сшивали, а затем книги помещали в переплет, и стоили они очень дорого. В истории известны случаи, что продавались целые деревни, чтобы приобрести книгу. А затем ее бережно хранили. Так продолжалось не один век.

Спустя годы книги стали размножать. И печатное дело развивалось в разных странах мира. Белорусское книгопечатание связано с деятельностью первопечатника Франциска Скорины, который предложил человечеству абсолютно новый, в отличие от рукописного переписывания, способ распространения знаний и информации – печатный, прогрессивный и перспективный.

В Борисове типографическое дело начало развиваться с 1877 года. За эти годы научный прогресс в полиграфии ушел далеко-далеко вперед, постоянно менялись и совершенствовались технологии, материалы, оборудование и другие условия печатания текстов и иллюстраций.





С октября 1933 года начала свое летоисчисление Смолевичская типография, позже — филиал Борисовской укрупненной типографии имени 1 Мая в Смолевичах, расположенный в самом центре города, рядом со зданием райисполкома. И хоть филиал включает в себя несколько небольших производственных помещений, оборудование отвечает современным требованиям, а объемы выполняемых небольшим коллективом полиграфистов работ и количество оказываемых услуг, впечатляют.

– По примеру головного предприятия мы активно работам с клиентами, расширяем перечень выпускаемых товаров, стараемся выполнять заказы качественно и в короткие сроки, – рассказывает начальник Смолевичского филиала Борисовской типографии им. 1 Мая Наталья Шеремет. – В числе основных оказываемых услуг – изготовление по заказу печатной продукции, компьютерные и послепечатные услуги.

Специалисты типографии могут разработать дизайн заказа клиента – открытки с логотипом предприятия-заказчика, блокноты и др.





– Помимо этого на сайте https://borisovprint.by можно ознакомиться с каталогом продукции, которую изготавливают в Борисове – там предоставлен более широкий выбор, – рассказывает Наталья Анатольевна. – К тому же, можно связаться с разработчиками и заказать желаемую продукцию, а затем забрать ее у нас.

Кроме традиционных адресных папок к юбилеям и памятным датам, жители города и района часто заказывают красиво оформленные пожелания, напутствия первоклассникам к 1 сентября или выпускникам к последнему звонку. Также пользуются спросом приглашения на свадьбу, юбилеи, дни рождения. Среди других видов оказываемых коллективом филиала услуг – изготовление и ламинирование визитных карточек, листовок, флаеров, афиш, плакатов, буклетов, календарей различных форм. Оказывается и ряд других услуг.

Смолевичский филиал типографии постоянно развивается, чтобы не только удовлетворить запросы своих постоянных клиентов, которых немало и за пределами Смолевичского района, но и привлечь новых. Помимо печатной продукции, здесь налажена торговля сопутствующими товарами: канцелярские принадлежности, блокноты, папки и многое другое предоставлено покупателям по выгодным ценам. Например, приходит человек забирать печатные документы для организации и здесь же может заказать канцелярию. Также сейчас филиал предлагает аренду нескольких помещений здания в самом центре города.

– У нас много постоянных клиентов, с которыми работаем уже много лет, – рассказывает собеседница. – Конечно, технологии развиваются, конкуренция возрастает, но неизменным остается индивидуальный подход к каждому. Мы не гонимся за большими выручками, выполняем и мелкие заказы. Например, можем изготовить организации один журнал. Главное – качественно выполнить работу.

Всего в типографии трудятся начальник Наталья Шеремет и печатник трафаретной печати Светлана Старовойт.

– Мы как маленькая артель, – улыбаясь, отмечает Наталья Анатольевна. – Невзирая на обязанности, выполняем любую работу, знаем каждый станок и всегда готовы выручить друг друга. Именно так в коллективе быть и должно. Я благодарна своему наставнику и предшественнику Жанне Михайловне Пиляк, которая много лет возглавляла наш филиал и научила меня не только профессиональным навыкам, но и работе с клиентами.

И хоть Наталья Анатольевна руководит филиалом совсем недавно, стаж работы в типографии – больше двадцати лет. Она признается, что любит свое дело и с каждым годом работать становится все интереснее – появляется новая техника, новые дизайнерские решения и, как говорится, нет предела совершенству.

Планов по развитию у Натальи Шеремет много – осваивать новые дизайнерские и технологичные решения, возможно, выйти в социальные сети и т.д. Руководство из Борисова идеи поддерживает и не умаляет значимость филиала в Смолевичах. Рынок сбыта выпускаемой продукции обширен, специалисты прислушиваются к каждому клиенту, предприятие работает оперативно и шагает в ногу со временем.

Контакты филиала Борисовской укрупненной типографии имени 1 Мая в Смолевичах: телефон 8017-76-55-161, e-mail:tsmolevichi@mail.ru.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.