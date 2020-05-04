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«Непросто было оценить». В Минске наградили победителей конкурса детского рисунка «Я помню! Я горжусь!»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Итоги конкурса на лучший рисунок «Я помню! Я горжусь!» подвели в Министерстве обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жюри оценивало около сотни работ юных художников из Беларуси и России.
В результате жарких споров первое место присудили представительнице Центра допризывной подготовки 34-й школы Могилева 11-класснице Полине Моисеевой за картину «В память погибших на Буйничском поле».
Второе место у семилетнего минчанина из 148-й школы Ивана Караванского. Его рисунок называется «Спасибо, прадедушка!». Третье место члены жюри отдали 10-летней Елизавете Снежик за масштабный полихромный карандашный рисунок «Солдат-освободитель».
Федор Ефименко, начальник отдела управления морально-психологического обеспечения:
Напомним, конкурс на лучший детский рисунок «Беларусь непокоренная» проводился в два этапа. Тройки победителей определяли по результатам каждого из них.
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«Непросто было оценить». В Минске наградили победителей конкурса детского рисунка «Я помню! Я горжусь!»
Новости Беларуси. Итоги конкурса на лучший рисунок «Я помню! Я горжусь!» подвели в Министерстве обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жюри...
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