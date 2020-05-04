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«Непросто было оценить». В Минске наградили победителей конкурса детского рисунка «Я помню! Я горжусь!»

04.05.2020 19:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Итоги конкурса на лучший рисунок «Я помню! Я горжусь!» подвели в Министерстве обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жюри оценивало около сотни работ юных художников из Беларуси и России.

«Непросто было оценить». В Минске наградили победителей конкурса детского рисунка «Я помню! Я горжусь!»

В результате жарких споров первое место присудили представительнице Центра допризывной подготовки 34-й школы Могилева 11-класснице Полине Моисеевой за картину «В память погибших на Буйничском поле».

«Непросто было оценить». В Минске наградили победителей конкурса детского рисунка «Я помню! Я горжусь!»

Второе место у семилетнего минчанина из 148-й школы Ивана Караванского. Его рисунок называется «Спасибо, прадедушка!». Третье место члены жюри отдали 10-летней Елизавете Снежик за масштабный полихромный карандашный рисунок «Солдат-освободитель».

«Непросто было оценить». В Минске наградили победителей конкурса детского рисунка «Я помню! Я горжусь!»

Федор Ефименко, начальник отдела управления морально-психологического обеспечения:
Это детские рисунки, конечно же, участвовали и какие-то студии художества как Республики Беларусь, так и из-за рубежа. Вот из Российской Федерации в том числе поступали к нам рисунки. Непросто было оценить, потому что рисунков очень много прислали, тысячи детей участвовали в данном конкурсе. Но все-таки в едином мнении мы сошлись, и вот определены победители данного конкурса. Ну и, конечно же, все остальные участники будут поощрены соответствующими грамотами.

Напомним, конкурс на лучший детский рисунок «Беларусь непокоренная» проводился в два этапа. Тройки победителей определяли по результатам каждого из них.

Люди в материале: Федор Ефименко, Полина Моисеева, Иван Караванский, Елизавета Снежик

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Итоги конкурса на лучший рисунок «Я помню! Я горжусь!» подвели в Министерстве обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жюри...
 
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