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Как платить по кредиту, если все деньги забрал коронавирус?

06.05.2020 10:53 — Разное | 21.by  
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Источник материала: 21.by

Как платить по кредиту, если все деньги забрал коронавирус?

Коронавирус негативно отразился на кредитном рынке Республики Беларусь и финансовом благополучии белорусов. Банки массово сокращают количество потребительских кредитов и повышают процентные ставки, люди уходят в социальные отпуска и теряют значительную часть доходов.

Как в такой ситуации оставаться на плаву? Что нужно сделать, что не превратиться из примерного клиента в злостного неплательщика? Стоит ли рисковать и брать кредит в сложное время? Эти моменты разъяснил крупнейший кредитный брокер в Беларуси «Центр кредитования АТЛ».

Как коронавирус влияет на кредиты?

Стоит сразу отметить, что коронавирусная инфекция напрямую никак не влияет на кредитно-финансовый сектор, а вот последствия пандемии – вполне. Люди сидят дома на карантине, многие болеют дома, у большинства снизились заработные платы. В целом, денег становится меньше, поэтому растет риск просрочек по актуальным и будущим кредитам.

Кредитный рынок падает, а нововведения банка в виде сокращения кредитных продуктов и высоких процентных ставок - это, так называемая, их защитная реакция. «Центр кредитования АТЛ» рекомендует крайне внимательно относится к выбору кредита в такой период. Лучше всего обратиться к опытному кредитному брокеру, который сориентирует и поможет выбрать оптимальное предложение. Таким образом, вы обезопасите себя от импульсивного выбора и спешки, что в итоге может обернуться в крайне невыгодный кредит с большой переплатой. В период кризиса за такие ошибки придется дорого заплатить.

Как платить по кредиту в период коронавируса?
Как платить по кредиту, если все деньги забрал коронавирус?

Главное правило кредитополучателя в период пандемии остается прежним – вовремя погашать ежемесячные платежи. В идеале, если есть возможность, лучше досрочно внести всю сумму, так как экономическая ситуация может усугубиться.

Во время карантина запрещается выходить из дома, поэтому позаботьтесь заранее о том, чтобы у вас была возможность совершать обязательные платежи удаленно. Сегодня практически все банки Республики Беларусь предоставляют услугу интернет-банкинга, позволяющая проводить оплаты с любой точки мира. Главное, наличие интернета.

А как же взять новый кредит? «Центр кредитования АТЛ» ценит время клиента и стремится минимизировать количество визитов в офис. По этой причине подать заявку на получение денежных средств у кредитного брокера можно либо на сайте, заполнив простую форму, либо по телефону. Вам останется только приехать и подписать необходимые документы, получить деньги в офисе или поехать за ними в банк.

Что делать, если платить по кредиту нечем? 
Как платить по кредиту, если все деньги забрал коронавирус?
Если ваше финансовое положение значительно ухудшилось, платить по кредиту нечем, то необходимо сразу рассказать об этом кредитору. Не прячьтесь у друзей, не отключайте телефон и не меняйте внешность… Таким образом вы рискуете лишь усугубить свое положение и оказаться в суде на скамье обвиняемых.

Кризис не первый раз портит жизнь граждан, поэтому у кредитных организаций давно разработан четкий план действий. Что предложит банк, если вы не можете временно вносить платежи? Как минимум, предоставит кредитные каникулы, в течение которых вы не вносите деньги, а улучшаете свое положение. Для получения такого послабления необходимо документально подтвердить тяжелое положение. Здесь подойдет выписка с больницы или поликлиники, справка с работы о нахождении вас в неоплачиваемом отпуске продолжительное время, ксерокопия трудовой о сокращении и т.д.

Если до кризиса вы проявили себя как примерный плательщик, то можно рассчитывать на реструктуризацию кредита. Услуга предполагает увеличение срока кредита, отсрочку, уменьшение процентов и даже замену валюты с целью облегчения кредитной нагрузки клиентам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Получить такой бонус непросто и оговаривается индивидуально с каждым кредитополучателем.

Еще один способ решить вопрос с выполнением кредитных обязательств – рефинансирование. Если реструктуризация предполагает изменение условий действующего кредита, то рефинансирование – это новый кредитный договор на погашение одного или нескольких обязательств. Чаще всего он выдается другим банком на более выгодных условиях.

Не знаете, как поступить? Обращайтесь в «Центр кредитования АТЛ». Здесь вам подскажут оптимальные варианты решения финансовых проблем, помогут собрать необходимые документы для уменьшения кредитной нагрузки. Кстати, клиенты кредитного брокера получают консультацию по рефинансированию и защиту от просроченной задолженности по кредиту БЕСПЛАТНО. Это уникальный и эксклюзивный сервис в Беларуси!

Есть вопросы? Звоните по телефону +375 29 888-3-222 или приходите в любой из наших офисов в Минске по адресам:
• ул. Кунцевщина, 2а, 2 этаж.
• ул. Московская, д.20.

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Коронавирус негативно отразился на кредитном рынке Республики Беларусь и финансовом благополучии белорусов. Банки массово сокращают количество потребительских кредитов и повышают процентные ставки, люди уходят в социальные отпуска и теряют значительную часть доходов. Как в такой ситуации оставаться на плаву?
 
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