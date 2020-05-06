Как платить по кредиту, если все деньги забрал коронавирус?

Источник материала: 21.by

Коронавирус негативно отразился на кредитном рынке Республики Беларусь и финансовом благополучии белорусов. Банки массово сокращают количество потребительских кредитов и повышают процентные ставки, люди уходят в социальные отпуска и теряют значительную часть доходов.

Как в такой ситуации оставаться на плаву? Что нужно сделать, что не превратиться из примерного клиента в злостного неплательщика? Стоит ли рисковать и брать кредит в сложное время? Эти моменты разъяснил крупнейший кредитный брокер в Беларуси «Центр кредитования АТЛ».

Как коронавирус влияет на кредиты?

Стоит сразу отметить, что коронавирусная инфекция напрямую никак не влияет на кредитно-финансовый сектор, а вот последствия пандемии – вполне. Люди сидят дома на карантине, многие болеют дома, у большинства снизились заработные платы. В целом, денег становится меньше, поэтому растет риск просрочек по актуальным и будущим кредитам.

Кредитный рынок падает, а нововведения банка в виде сокращения кредитных продуктов и высоких процентных ставок - это, так называемая, их защитная реакция. «Центр кредитования АТЛ» рекомендует крайне внимательно относится к выбору кредита в такой период. Лучше всего обратиться к опытному кредитному брокеру, который сориентирует и поможет выбрать оптимальное предложение. Таким образом, вы обезопасите себя от импульсивного выбора и спешки, что в итоге может обернуться в крайне невыгодный кредит с большой переплатой. В период кризиса за такие ошибки придется дорого заплатить.

Как платить по кредиту в период коронавируса?



Главное правило кредитополучателя в период пандемии остается прежним – вовремя погашать ежемесячные платежи. В идеале, если есть возможность, лучше досрочно внести всю сумму, так как экономическая ситуация может усугубиться.

Во время карантина запрещается выходить из дома, поэтому позаботьтесь заранее о том, чтобы у вас была возможность совершать обязательные платежи удаленно. Сегодня практически все банки Республики Беларусь предоставляют услугу интернет-банкинга, позволяющая проводить оплаты с любой точки мира. Главное, наличие интернета.

А как же взять новый кредит? «Центр кредитования АТЛ» ценит время клиента и стремится минимизировать количество визитов в офис. По этой причине подать заявку на получение денежных средств у кредитного брокера можно либо на сайте, заполнив простую форму, либо по телефону. Вам останется только приехать и подписать необходимые документы, получить деньги в офисе или поехать за ними в банк.

Что делать, если платить по кредиту нечем?



Если ваше финансовое положение значительно ухудшилось, платить по кредиту нечем, то необходимо сразу рассказать об этом кредитору. Не прячьтесь у друзей, не отключайте телефон и не меняйте внешность… Таким образом вы рискуете лишь усугубить свое положение и оказаться в суде на скамье обвиняемых.

Кризис не первый раз портит жизнь граждан, поэтому у кредитных организаций давно разработан четкий план действий. Что предложит банк, если вы не можете временно вносить платежи? Как минимум, предоставит кредитные каникулы, в течение которых вы не вносите деньги, а улучшаете свое положение. Для получения такого послабления необходимо документально подтвердить тяжелое положение. Здесь подойдет выписка с больницы или поликлиники, справка с работы о нахождении вас в неоплачиваемом отпуске продолжительное время, ксерокопия трудовой о сокращении и т.д.

Если до кризиса вы проявили себя как примерный плательщик, то можно рассчитывать на реструктуризацию кредита. Услуга предполагает увеличение срока кредита, отсрочку, уменьшение процентов и даже замену валюты с целью облегчения кредитной нагрузки клиентам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Получить такой бонус непросто и оговаривается индивидуально с каждым кредитополучателем.

Еще один способ решить вопрос с выполнением кредитных обязательств – рефинансирование . Если реструктуризация предполагает изменение условий действующего кредита, то рефинансирование – это новый кредитный договор на погашение одного или нескольких обязательств. Чаще всего он выдается другим банком на более выгодных условиях.

Не знаете, как поступить? Обращайтесь в «Центр кредитования АТЛ». Здесь вам подскажут оптимальные варианты решения финансовых проблем, помогут собрать необходимые документы для уменьшения кредитной нагрузки. Кстати, клиенты кредитного брокера получают консультацию по рефинансированию и защиту от просроченной задолженности по кредиту БЕСПЛАТНО. Это уникальный и эксклюзивный сервис в Беларуси !

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