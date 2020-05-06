﻿ Репетиционное тестирование можно пройти онлайн. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Репетиционное тестирование можно пройти онлайн

06.05.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

С 19 мая репетиционное тестирование можно будет пройти онлайн на сайте Республиканского института контроля знаний.

 

Репетиционное тестирование можно пройти онлайн

 

В связи с эпидемиологической обстановкой многие пункты проведения репетиционного тестирования отменили запланированные ранее на май сеансы РТ, сообщили в РИКЗ.

«С 19 мая всем желающим будет предоставлена возможность принять участие в третьем этапе репетиционного тестирования в электронном формате в онлайн-режиме на сайте РИКЗ», — проинформировали в институте.

Для участия в on-line режиме проведения третьего этапа репетиционного тестирования необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте РИКЗ. При регистрации можно будет воспользоваться одной или несколькими свободными оплатами, которые были возвращены вам при отмене ранее запланированных сеансов репетиционного тестирования, или произвести оплату посредством системы «Расчет» (ЕРИП).

Услуга по прохождению третьего этапа репетиционного тестирования в on-line режиме будет доступна на сайте РИКЗ с 19 мая.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  С 19 мая репетиционное тестирование можно будет пройти онлайн на сайте Республиканского института контроля знаний.     В связи с эпидемиологической обстановкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Британская семья купила бананы, а внутри оказался смертельный сюрприз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика