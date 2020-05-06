Репетиционное тестирование можно пройти онлайн

Источник материала: Горецкий вестник

С 19 мая репетиционное тестирование можно будет пройти онлайн на сайте Республиканского института контроля знаний.





В связи с эпидемиологической обстановкой многие пункты проведения репетиционного тестирования отменили запланированные ранее на май сеансы РТ, сообщили в РИКЗ.

«С 19 мая всем желающим будет предоставлена возможность принять участие в третьем этапе репетиционного тестирования в электронном формате в онлайн-режиме на сайте РИКЗ», — проинформировали в институте.

Для участия в on-line режиме проведения третьего этапа репетиционного тестирования необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте РИКЗ. При регистрации можно будет воспользоваться одной или несколькими свободными оплатами, которые были возвращены вам при отмене ранее запланированных сеансов репетиционного тестирования, или произвести оплату посредством системы «Расчет» (ЕРИП).

Услуга по прохождению третьего этапа репетиционного тестирования в on-line режиме будет доступна на сайте РИКЗ с 19 мая.