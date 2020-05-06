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В Беларуси в интернете запустили акцию «Голоса Победы»

06.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Веб-проекты к 9 Мая. В Беларуси в интернете запустили акцию «Голоса Победы», передает «МИР 24».

Спеть может любой желающий. Видео нужно разместить в социальных сетях и передать таким образом эстафету другим исполнителям. А еще в преддверии юбилея Победы в стране обновили виртуальную версию национального альбома «Беларусь помнит. Помним каждого». Его дополнили фотографиями и биографиями освободителей.

«В чем особенность нашего портала? Каждый, кто заполняет данные, оставляет контактные телефоны и информацию о себе. Чем это полезно? Если какая-то новая информация будет появляться, мы сможем оперативно связаться с человеком, уточнить ее, и так мы расскажем о большем количестве наших героев», – рассказал первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк.

Посмотреть исторические снимки можно на портале online-albom.by.



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Спеть может любой желающий. Видео нужно разместить в социальных сетях и передать таким образом эстафету другим исполнителям.
 
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