Источник материала: Mir24.TV Belarus

Веб-проекты к 9 Мая. В Беларуси в интернете запустили акцию «Голоса Победы», передает «МИР 24».

Спеть может любой желающий. Видео нужно разместить в социальных сетях и передать таким образом эстафету другим исполнителям. А еще в преддверии юбилея Победы в стране обновили виртуальную версию национального альбома «Беларусь помнит. Помним каждого». Его дополнили фотографиями и биографиями освободителей.

«В чем особенность нашего портала? Каждый, кто заполняет данные, оставляет контактные телефоны и информацию о себе. Чем это полезно? Если какая-то новая информация будет появляться, мы сможем оперативно связаться с человеком, уточнить ее, и так мы расскажем о большем количестве наших героев», – рассказал первый секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк.