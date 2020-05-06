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В Беларуси в интернете запустили акцию «Голоса Победы»
06.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Веб-проекты к 9 Мая. В Беларуси в интернете запустили акцию «Голоса Победы», передает «МИР 24».
Посмотреть исторические снимки можно на портале
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спеть может любой желающий. Видео нужно разместить в социальных сетях и передать таким образом эстафету другим исполнителям.
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