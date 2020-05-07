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Три совета, чтобы улучшить здоровье легких
Источник материала: Tut.by
COVID-19 — это респираторное заболевание, означающее, что если человек инфицирован, состояние его дыхательной системы является одним из факторов, определяющих, как он справится с болезнью. Роберт Эйтч, аллерголог и иммунолог из Медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, перечислил
Отказаться от курения
Один из самых важных шагов для улучшения здоровья легких — избегать того, что ухудшает их функцию. Речь не только про курение, но и про вейпинг — все это вызывает раздражение дыхательных путей, которое приводит к постоянным неблагоприятным воздействиям на функцию легких.
«В дыме есть мелкие частицы, которые при вдыхании „застревают“ в легких, — говорит доктор Роберт Эйтч. — Так начинается порочный круг постоянного повреждения легких из-за курения».
В то же время и сигареты, и вейпы могут подавлять иммунную систему, которая необходима для борьбы с инфекциями.
Упражняться
Упражнения могут увеличивать емкость легких. В дополнение к кардио, йоге и растяжке можно выполнять дыхательные упражнения, такие как
Кроме того, физические упражнения уменьшают воспаление в организме и могут уменьшить риски возникновение
Минимизировать воздействие аллергенов
«Когда из-за аллергии вы не можете дышать через нос, то переключаетесь на дыхание через рот, — говорит доктор Роберт Эйтч. — Но легкие хотят теплого, чистого, увлажненного воздуха — который поступает, когда мы все-таки дышим через нос».
Если аллергия на домашнюю пыль, чаще убирайте; если на пыльцу — принимайте необходимые лекарства. Это, в том числе, поможет реже чихать или сморкаться — если ваши руки грязные, этими действиями вы повышаете риск подхватить вирус.
Принятие мер по улучшению здоровья органов дыхания — это дополнительный инструмент, который можно добавить в набор для профилактики. «Эти предложения будут полезны для здоровья, хотя не стоит ожидать кардинальных изменений в короткое время, — уточняет эксперт. — В целом, чем сильнее ваше здоровье в целом, тем лучше ваш организм справится с любой инфекцией».
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Covid-19 - это респираторное заболевание, означающее, что если человек инфицирован, состояние его дыхательной системы является одним из факторов, определяющих, как он...
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