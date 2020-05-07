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Марзалюк о полемике вокруг Парада Победы: COVID-19 используют для того, чтобы принизить эту сакральную дату
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси обозначил свою позицию по поводу празднования 75-летия Великой Победы: 9 Мая состоится парад, на который люди могут прийти исключительно по собственному желанию. На празднике будут обеспечены все меры безопасности. Вместе с тем полемика вокруг парада на День Победы разгорается. В чем причина? На этот вопрос ответил гость программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ – доктор исторических наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Игорь Марзалюк.
Гость программы подчеркнул, что в данном случае гарантирована свобода выбора – идти на парад или нет.
Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».
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Марзалюк о полемике вокруг Парада Победы: COVID-19 используют для того, чтобы принизить эту сакральную дату
Президент Беларуси обозначил свою позицию по поводу празднования 75-летия Великой Победы: 9 Мая состоится парад, на который люди могут прийти исключительно по...
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