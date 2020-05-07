Марзалюк о полемике вокруг Парада Победы: COVID-19 используют для того, чтобы принизить эту сакральную дату

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси обозначил свою позицию по поводу празднования 75-летия Великой Победы: 9 Мая состоится парад, на который люди могут прийти исключительно по собственному желанию. На празднике будут обеспечены все меры безопасности. Вместе с тем полемика вокруг парада на День Победы разгорается. В чем причина? На этот вопрос ответил гость программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ – доктор исторических наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Игорь Марзалюк: «COVID-19 используется только для одного: чтобы принизить эту дату, преуменьшить ее, показать белорусскую власть как антигуманную, которая не думает о своих гражданах, не любит их. Позиция заявлена, она четкая. Я глубоко убежден, что мы достойно отпразднуем 75-летие Победы. Я буду на параде».

Гость программы подчеркнул, что в данном случае гарантирована свобода выбора – идти на парад или нет.

Игорь Марзалюк: «Мы должны помнить: это сакральная дата. Мы должны помнить, что война для белорусского народа – это коллективная травма. Мы заплатили очень дорогую цену, и поэтому лишить права, возможности отпраздновать дату триумфа жизни над смертью, абсолютного добра над абсолютным злом – невозможно».

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного».





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