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Фестиваль национальных культур в Гродно перенесли из-за пандемии COVID-19

13.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фестиваль национальных культур в Гродно перенесен из-за эпидемиологической обстановки в мире. Пройдет он теперь только летом следующего года. Под вопросом и проведение Фестиваля искусств белорусов мира, передает «МИР 24».

«Оргкомитет принял решение о переносе фестиваля по просьбе Гродненского облисполкома и национальных культурных общественных объединений. Мы готовимся к IV Фестивалю искусств белорусов мира, но, естественно, состоится он или нет, зависит от ситуации в мире. Посмотрим, как белорусы зарубежья будут реагировать на участие в этом фестивале», – сказала директор Республиканского центра национальных культур Республики Беларусь Ольга Антоненко.

Традиционно в дни фестиваля на улицах Гродно развернуты концертные площадки, выставки народных умельцев и народные подворья, где можно узнать о древних обрядах и попробовать блюда национальной кухни.



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Теги: Гродно
 
 
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Пройдет он теперь только летом следующего года. Под вопросом и проведение Фестиваля искусств белорусов мира.
 
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