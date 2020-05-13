Фестиваль национальных культур в Гродно перенесли из-за пандемии COVID-19

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фестиваль национальных культур в Гродно перенесен из-за эпидемиологической обстановки в мире. Пройдет он теперь только летом следующего года. Под вопросом и проведение Фестиваля искусств белорусов мира, передает «МИР 24».

«Оргкомитет принял решение о переносе фестиваля по просьбе Гродненского облисполкома и национальных культурных общественных объединений. Мы готовимся к IV Фестивалю искусств белорусов мира, но, естественно, состоится он или нет, зависит от ситуации в мире. Посмотрим, как белорусы зарубежья будут реагировать на участие в этом фестивале», – сказала директор Республиканского центра национальных культур Республики Беларусь Ольга Антоненко.

Традиционно в дни фестиваля на улицах Гродно развернуты концертные площадки, выставки народных умельцев и народные подворья, где можно узнать о древних обрядах и попробовать блюда национальной кухни.