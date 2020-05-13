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Фестиваль национальных культур в Гродно перенесли из-за пандемии COVID-19
13.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Традиционно в дни фестиваля на улицах Гродно развернуты концертные площадки, выставки народных умельцев и народные подворья, где можно узнать о древних обрядах и попробовать блюда национальной кухни.
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Пройдет он теперь только летом следующего года. Под вопросом и проведение Фестиваля искусств белорусов мира.
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