ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусы создали приложение, а оно попало в Кремниевую долину и выросло до 1 млн пользователей

19.05.2020 06:40 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Еще в прошлом году трое беларусов – Сергей Лепченков, Сергей Стасилович и Артем Артемюк – представили бесплатное приложение «Отдам даром», вдохновленное одноименными пабликами в соцсетях. Это продукт, где пользователи обмениваются вещами, не тратя ни копейки: роль денег здесь играет «карма» – нечто вроде баллов, которые позволяют забронировать понравившийся предмет. Как говорится, стартап взлетел, прямо сильно: под Новый год приложением заинтересовался акселератор Y Combinator из самого сердца Кремниевой долины, основатели отправились туда на учебу, а недавно «Отдам даром» перешагнуло отметку в миллион пользователей. Об этом пишет TUT.by.

На зимний набор в Y Combinator – один из самых крупных и влиятельных бизнес-инкубаторов в мире – заявки подали около 50 тысяч компаний, но прошли чуть более 200. Беларусы оказались среди двух сотен счастливчиков. Обучающая программа длилась три месяца: фонд помагал развивать продукт, искать инвесторов; приглашенные эксперты читали лекции, делясь историями своих успехов и провалов; также Y Combinator инвестировал в каждого участника 150 тысяч долларов и взамен получил 7% компании. Во время отдельных занятий беларусов курировал лично Майкл Сайбель, который в свое время запустил и продал Twitch.

По словам ребят, пребывание в акселераторе существенно улучшило их стартап. Так, с конца прошлого года команда открыла проект в России, Украине, Казахстане и стала тестировать в Штатах. А на позапрошлой неделе проект отметил юбилей – один миллион пользователей.

Читайте по теме: Уйти из IT. Почему беларуские айтишники бегут из золотой клетки

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще в прошлом году трое беларусов – Сергей Лепченков, Сергей Стасилович и Артем Артемюк – представили бесплатное приложение «Отдам даром», вдохновленное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко подписал указ о бесплатном ЭКО для супружеских пар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика