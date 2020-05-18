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Беларусы создали приложение, а оно попало в Кремниевую долину и выросло до 1 млн пользователей
Источник материала: KYKY>
Еще в прошлом году трое беларусов – Сергей Лепченков, Сергей Стасилович и Артем Артемюк –
На зимний набор в Y Combinator – один из самых крупных и влиятельных бизнес-инкубаторов в мире – заявки подали около 50 тысяч компаний, но прошли чуть более 200. Беларусы оказались среди двух сотен счастливчиков. Обучающая программа длилась три месяца: фонд помагал развивать продукт, искать инвесторов; приглашенные эксперты читали лекции, делясь историями своих успехов и провалов; также Y Combinator инвестировал в каждого участника 150 тысяч долларов и взамен получил 7% компании. Во время отдельных занятий беларусов курировал лично Майкл Сайбель, который в свое время запустил и продал Twitch.
По словам ребят, пребывание в акселераторе существенно улучшило их стартап. Так, с конца прошлого года команда открыла проект в России, Украине, Казахстане и стала тестировать в Штатах. А на позапрошлой неделе проект отметил юбилей – один миллион пользователей.
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