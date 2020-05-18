Беларусы создали приложение, а оно попало в Кремниевую долину и выросло до 1 млн пользователей

Источник материала: KYKY

Еще в прошлом году трое беларусов – Сергей Лепченков, Сергей Стасилович и Артем Артемюк – представили бесплатное приложение « Отдам даром », вдохновленное одноименными пабликами в соцсетях. Это продукт, где пользователи обмениваются вещами, не тратя ни копейки: роль денег здесь играет «карма» – нечто вроде баллов, которые позволяют забронировать понравившийся предмет. Как говорится, стартап взлетел, прямо сильно: под Новый год приложением заинтересовался акселератор Y Combinator из самого сердца Кремниевой долины, основатели отправились туда на учебу, а недавно «Отдам даром» перешагнуло отметку в миллион пользователей. Об этом пишет TUT.by.

На зимний набор в Y Combinator – один из самых крупных и влиятельных бизнес-инкубаторов в мире – заявки подали около 50 тысяч компаний, но прошли чуть более 200. Беларусы оказались среди двух сотен счастливчиков. Обучающая программа длилась три месяца: фонд помагал развивать продукт, искать инвесторов; приглашенные эксперты читали лекции, делясь историями своих успехов и провалов; также Y Combinator инвестировал в каждого участника 150 тысяч долларов и взамен получил 7% компании. Во время отдельных занятий беларусов курировал лично Майкл Сайбель, который в свое время запустил и продал Twitch.

По словам ребят, пребывание в акселераторе существенно улучшило их стартап. Так, с конца прошлого года команда открыла проект в России, Украине, Казахстане и стала тестировать в Штатах. А на позапрошлой неделе проект отметил юбилей – один миллион пользователей.