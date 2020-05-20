ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Пружанском районе задержали охотника, который подстрелил беременную косулю

20.05.2020 09:22 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Примечателен тот факт, что он имеет удостоверение легального охотника. Однако для своих незаконных вылазок приобрел серое ружье. Каким может быть наказание, рассказали в Госинспекции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Примечателен тот факт, что он имеет удостоверение легального охотника. Однако для своих незаконных вылазок приобрел серое ружье. Каким может быть наказание,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Преступление без преступления: женщина обнаружила пропажу денег перед сделкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика