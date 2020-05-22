СМАЛЯВІЦКІ РАЁННЫ САВЕТ ДЭПУТАТАЎ СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

14 мая 2020 г. № 108

г. Смалявічы г. Смолевичи

О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143

На основании подпунктов 2.1 и 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» Смолевичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

Предоставить Смолевичскому районному исполнительному комитету право изменять субъектам хозяйствования, указанным в части второй подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143, установленный срок уплаты налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в районный бюджет, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, подлежащих уплате с 1 апреля по 30 сентября 2020 г. в форме отсрочки с последующей рассрочкой, налогового кредита. Применить понижающий коэффициент 0,8 к суммам налога

на недвижимость и земельного налога, подлежащих уплате по срокам, приходящимся на II и III кварталы 2020 г., субъектами хозяйствования

по перечню основных видов осуществляемой экономической деятельности согласно приложению. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Край Смалявiцкi». Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие

с 1 апреля 2020 г.

Председатель М.М.Клюева

Приложение

к решению

Смолевичского районного

Совета депутатов

14.05.2020 № 108

Перечень

основных видов осуществляемой

экономической деятельности