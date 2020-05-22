СМАЛЯВІЦКІ РАЁННЫ

   САВЕТ ДЭПУТАТАЎ

   СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАШЭННЕ        РЕШЕНИЕ

14 мая  2020 г.  № 108

г. Смалявічы                                                                              г. Смолевичи

О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143

На основании подпунктов 2.1 и 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» Смолевичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

  1. Предоставить Смолевичскому районному исполнительному комитету право изменять субъектам хозяйствования, указанным в части второй подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143, установленный срок уплаты налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в районный бюджет, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, подлежащих уплате с 1 апреля по 30 сентября 2020 г. в форме отсрочки с последующей рассрочкой, налогового кредита.
  2. Применить понижающий коэффициент 0,8 к суммам налога
    на недвижимость и земельного налога, подлежащих уплате по срокам, приходящимся на II и III кварталы 2020 г., субъектами хозяйствования
    по перечню основных видов осуществляемой экономической деятельности согласно приложению.
  3. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Край Смалявiцкi».
  4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие
    с 1 апреля 2020 г.

Председатель М.М.Клюева

Приложение

к решению

Смолевичского районного

Совета депутатов

14.05.2020 № 108

Перечень

основных видов осуществляемой

экономической деятельности

Код общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» Наименование видов деятельности
СЕКЦИЯ H ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СКЛАДИРОВАНИЕ, ПОЧТОВАЯ И КУРЬЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
49 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО И ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
491 деятельность пассажирского железнодорожного транспорта в междугородном и международном сообщениях
492 деятельность грузового железнодорожного транспорта
493 деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта
4931 деятельность сухопутного транспорта при городских и пригородных пассажирских перевозках
4939 деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включенного в другие группировки
494 деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по переезду (перемещению)
51 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
511 деятельность пассажирского воздушного транспорта
512 деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта
5121 деятельность грузового воздушного транспорта
52 СКЛАДИРОВАНИЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
521 складирование и хранение
522 вспомогательная деятельность в области перевозок
5221 вспомогательная деятельность сухопутного транспорта
52213 деятельность терминалов
52214 услуги автомобильных стоянок
5223 вспомогательная деятельность воздушного транспорта
52231 регулирование использования воздушного пространства
52239 прочая деятельность, относящаяся к пассажирским и грузовым перевозкам
5224 транспортная обработка грузов
5229 прочая вспомогательная деятельность в области перевозок
СЕКЦИЯ I УСЛУГИ ПО ВРЕМЕННОМУ ПРОЖИВАНИЮ И ПИТАНИЮ
55 УСЛУГИ ПО ВРЕМЕННОМУ ПРОЖИВАНИЮ
551 предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания
552 предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного проживания
553 предоставление мест для проживания на территории кемпингов, лагерей
559 предоставление услуг прочими местами для проживания
56 УСЛУГИ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИТАНИЮ
561 деятельность ресторанов
562 обслуживание мероприятий и прочие услуги по общественному питанию
563 деятельность баров
СЕКЦИЯ L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
68 ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
682 сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
683 операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
6831 деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
68319 прочая деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
СЕКЦИЯ N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
77 АРЕНДА, ПРОКАТ, ЛИЗИНГ
771 аренда и лизинг автомобилей
7711 аренда и лизинг легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности
773 аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов
7735 аренда и лизинг воздушных транспортных средств
772 аренда и лизинг предметов личного потребления и бытовых товаров
7721 аренда и лизинг развлекательного и спортивного оборудования
79 ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; УСЛУГИ ПО БРОНИРОВАНИЮ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
791 туристическая деятельность
799 прочие услуги по бронированию и сопутствующая деятельность
82 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОФИСНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАПРАВЛЕННОГО НА ПОДДЕРЖАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
823 организация конференций и профессиональных выставок
СЕКЦИЯ P ОБРАЗОВАНИЕ
85 ОБРАЗОВАНИЕ
851 дошкольное образование
8551 образование в области физической культуры, спорта и отдыха
8552 образование в области культуры
8553 деятельность школ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств
8559 прочие виды образования, не включенные в другие группировки
СЕКЦИЯ Q ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПОДСЕКЦИЯ QA ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
86 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
861 деятельность организаций, оказывающих медицинскую помощь
86103 деятельность санаторно-курортных организаций с оказанием услуг медицинскими работниками
СЕКЦИЯ R ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ
90 ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
900 творческая деятельность и развлечения
9001 деятельность в сфере исполнительских искусств
9002 деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий
9004 деятельность объектов культурной инфраструктуры
91 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ, МУЗЕЕВ И ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
9101 деятельность библиотек и архивов
9102 деятельность музеев
9103 деятельность исторических мест и зданий и аналогичных туристических достопримечательностей
9104 деятельность ботанических садов, зоопарков, заповедников, национальных парков, заказников
93 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
931 деятельность в области физической культуры и спорта
9311 деятельность физкультурно-спортивных сооружений
9312 деятельность спортивных клубов
9313 деятельность фитнес-клубов
9319 прочая деятельность в области физической культуры и спорта
932 деятельность по организации отдыха и развлечений
СЕКЦИЯ S ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
95 РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
951 ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
952 ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий
9521 ремонт электронной бытовой техники
9522 ремонт бытовой электрической и садовой техники
9523 ремонт обуви и изделий из кожи
9524 ремонт мебели и предметов интерьера
9525 ремонт часов и ювелирных изделий
9529 ремонт прочих предметов личного пользования и бытовых изделий
96 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ
9601 стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий
9602 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
9604 деятельность по обеспечению физического комфорта