|СМАЛЯВІЦКІ РАЁННЫ
САВЕТ ДЭПУТАТАЎ
|СМОЛЕВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
|РАШЭННЕ
|РЕШЕНИЕ
14 мая 2020 г. № 108
г. Смалявічы г. Смолевичи
О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143
На основании подпунктов 2.1 и 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономики» Смолевичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
- Предоставить Смолевичскому районному исполнительному комитету право изменять субъектам хозяйствования, указанным в части второй подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 г. № 143, установленный срок уплаты налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в районный бюджет, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, подлежащих уплате с 1 апреля по 30 сентября 2020 г. в форме отсрочки с последующей рассрочкой, налогового кредита.
- Применить понижающий коэффициент 0,8 к суммам налога
на недвижимость и земельного налога, подлежащих уплате по срокам, приходящимся на II и III кварталы 2020 г., субъектами хозяйствования
по перечню основных видов осуществляемой экономической деятельности согласно приложению.
- Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Край Смалявiцкi».
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие
с 1 апреля 2020 г.
Председатель М.М.Клюева
Приложение
к решению
Смолевичского районного
Совета депутатов
14.05.2020 № 108
Перечень
основных видов осуществляемой
экономической деятельности
|Код общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности»
|Наименование видов деятельности
|СЕКЦИЯ H
|ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СКЛАДИРОВАНИЕ, ПОЧТОВАЯ И КУРЬЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|49
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО И ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
|491
|деятельность пассажирского железнодорожного транспорта в междугородном и международном сообщениях
|492
|деятельность грузового железнодорожного транспорта
|493
|деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта
|4931
|деятельность сухопутного транспорта при городских и пригородных пассажирских перевозках
|4939
|деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включенного в другие группировки
|494
|деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по переезду (перемещению)
|51
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
|511
|деятельность пассажирского воздушного транспорта
|512
|деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта
|5121
|деятельность грузового воздушного транспорта
|52
|СКЛАДИРОВАНИЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|521
|складирование и хранение
|522
|вспомогательная деятельность в области перевозок
|5221
|вспомогательная деятельность сухопутного транспорта
|52213
|деятельность терминалов
|52214
|услуги автомобильных стоянок
|5223
|вспомогательная деятельность воздушного транспорта
|52231
|регулирование использования воздушного пространства
|52239
|прочая деятельность, относящаяся к пассажирским и грузовым перевозкам
|5224
|транспортная обработка грузов
|5229
|прочая вспомогательная деятельность в области перевозок
|СЕКЦИЯ I
|УСЛУГИ ПО ВРЕМЕННОМУ ПРОЖИВАНИЮ И ПИТАНИЮ
|55
|УСЛУГИ ПО ВРЕМЕННОМУ ПРОЖИВАНИЮ
|551
|предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания
|552
|предоставление жилья на выходные дни и прочие периоды краткосрочного проживания
|553
|предоставление мест для проживания на территории кемпингов, лагерей
|559
|предоставление услуг прочими местами для проживания
|56
|УСЛУГИ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИТАНИЮ
|561
|деятельность ресторанов
|562
|обслуживание мероприятий и прочие услуги по общественному питанию
|563
|деятельность баров
|СЕКЦИЯ L
|ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|68
|ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|682
|сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
|683
|операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
|6831
|деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
|68319
|прочая деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
|СЕКЦИЯ N
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
|77
|АРЕНДА, ПРОКАТ, ЛИЗИНГ
|771
|аренда и лизинг автомобилей
|7711
|аренда и лизинг легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой грузоподъемности
|773
|аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных активов
|7735
|аренда и лизинг воздушных транспортных средств
|772
|аренда и лизинг предметов личного потребления и бытовых товаров
|7721
|аренда и лизинг развлекательного и спортивного оборудования
|79
|ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; УСЛУГИ ПО БРОНИРОВАНИЮ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|791
|туристическая деятельность
|799
|прочие услуги по бронированию и сопутствующая деятельность
|82
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОФИСНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАПРАВЛЕННОГО НА ПОДДЕРЖАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
|823
|организация конференций и профессиональных выставок
|СЕКЦИЯ P
|ОБРАЗОВАНИЕ
|85
|ОБРАЗОВАНИЕ
|851
|дошкольное образование
|8551
|образование в области физической культуры, спорта и отдыха
|8552
|образование в области культуры
|8553
|деятельность школ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств
|8559
|прочие виды образования, не включенные в другие группировки
|СЕКЦИЯ Q
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
|ПОДСЕКЦИЯ QA
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|86
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
|861
|деятельность организаций, оказывающих медицинскую помощь
|86103
|деятельность санаторно-курортных организаций с оказанием услуг медицинскими работниками
|СЕКЦИЯ R
|ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ
|90
|ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
|900
|творческая деятельность и развлечения
|9001
|деятельность в сфере исполнительских искусств
|9002
|деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий
|9004
|деятельность объектов культурной инфраструктуры
|91
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ, МУЗЕЕВ И ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
|9101
|деятельность библиотек и архивов
|9102
|деятельность музеев
|9103
|деятельность исторических мест и зданий и аналогичных туристических достопримечательностей
|9104
|деятельность ботанических садов, зоопарков, заповедников, национальных парков, заказников
|93
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
|931
|деятельность в области физической культуры и спорта
|9311
|деятельность физкультурно-спортивных сооружений
|9312
|деятельность спортивных клубов
|9313
|деятельность фитнес-клубов
|9319
|прочая деятельность в области физической культуры и спорта
|932
|деятельность по организации отдыха и развлечений
|СЕКЦИЯ S
|ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
|95
|РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
|951
|ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
|952
|ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий
|9521
|ремонт электронной бытовой техники
|9522
|ремонт бытовой электрической и садовой техники
|9523
|ремонт обуви и изделий из кожи
|9524
|ремонт мебели и предметов интерьера
|9525
|ремонт часов и ювелирных изделий
|9529
|ремонт прочих предметов личного пользования и бытовых изделий
|96
|ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ
|9601
|стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий
|9602
|предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
|9604
|деятельность по обеспечению физического комфорта