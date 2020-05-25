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Люди сражены внешностью девушки. Но мало кто знает истинный возраст красотки, даже ее внуки
Источник материала: Tut.by
Алиса Васкес, инструктор по йоге из штата Калифорния, каждый день публикует в инстаграме свои фото, привлекая внимание не только мужчин, но и женщин, которых восхищает ее красота.
На Алису подписаны 33,2 тысячи человек, и многие из них ежедневно признаются ей в любви, но даже не подозревают, что Васкес давно не девушка — она бабушка, пишет
Глядя на идеально чистую кожу Алисы, подтянутое тело и откровенные снимки, очень сложно поверить, что на самом деле ей 41 год.
По словам женщины, в Сети и на улице с ней постоянно знакомятся молодые парни и до последнего отказываются верить в ее слова о реальном возрасте.
— Мужчины говорят, что я выгляжу лучше, чем некоторые девушки в возрасте 20 лет, — призналась Васкес.
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