Люди сражены внешностью девушки. Но мало кто знает истинный возраст красотки, даже ее внуки

Источник материала: Tut.by

Алиса Васкес, инструктор по йоге из штата Калифорния, каждый день публикует в инстаграме свои фото, привлекая внимание не только мужчин, но и женщин, которых восхищает ее красота.

На Алису подписаны 33,2 тысячи человек, и многие из них ежедневно признаются ей в любви, но даже не подозревают, что Васкес давно не девушка — она бабушка, пишет DailyStar .

Глядя на идеально чистую кожу Алисы, подтянутое тело и откровенные снимки, очень сложно поверить, что на самом деле ей 41 год.

По словам женщины, в Сети и на улице с ней постоянно знакомятся молодые парни и до последнего отказываются верить в ее слова о реальном возрасте.

— Мужчины говорят, что я выгляжу лучше, чем некоторые девушки в возрасте 20 лет, — призналась Васкес.