Лис поручил проработать вопрос обустройства веломаршрута вдоль Днепровско-Бугского канала

Источник материала: Пинский Вестник

Вдоль Днепровско-Бугского канала может быть обустроен веломаршрут протяженностью 200 км. Такое поручение дал заинтересованным службам председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис во время дистанционного приема граждан.

Идею озвучил руководитель областного спортивно-туристического клуба "Кола-БОК". По мнению энтузиаста, берега этой водной артерии буквально созданы для велотуризма. На участке от Бреста до Пинска находятся более десяти действующих паромных переправ, десятки километров хорошей полевой дороги по гребной насыпи, красивые ландшафты, агроусадьбы, памятники истории и культуры. "Без больших финансовых затрат можно создать удовлетворительный веломаршрут вдоль канала протяженностью 200 км, который будет востребован и жителями Беларуси, и иностранными туристами", - отметил директор клуба.

"Идея хорошая, этим нужно заниматься. Я только за двумя руками, - согласился губернатор. - Этот вид активного отдыха набирает популярность у жителей области, в дальнейшем он будет только развиваться. Понятно, что это ни одного дня работа. Но если обустроить веломаршрут, создать стоянки, палаточные кемпинги, думаю, и частники подключатся: организуют и пункты питания, и выдачу палаток. Тем более по программе трансграничного сотрудничества мы там прорабатываем вопрос обустройства международного водного пути Е40, можно включить проект в эту программу", - заметил Анатолий Лис.

Он предложил разделить потенциальный веломаршрут на участки, поочередно исследовать их, определив необходимый фронт работ и тем самым предварительный бюджет проекта. "По крайней мере будет видно, во что это выливается. Можно делать маршрут частями, не обязательно сразу до Пинска. Обустроим, допустим 20-30-50 км - это тоже будет интересно. Думаю, там не надо больших затрат. Проект должен быть простой. Главное, чтобы препятствий не было для велодвижения", - поручил губернатор.

Начальник отдела спорта и туризма Николай Глушеня считает, что у проекта есть перспектива быть включенным в следующую программу трансграничного сотрудничества Польша - Беларусь - Украина на 2021-2027 годы. "Попробуем подготовить проект, поищем партнеров и будем реализовывать", - сказал он.

На дистанционный прием к председателю облисполкома записались семь человек. Анатолий Лис выслушал обращения и дал поручения по поводу строительства индивидуального жилья в пригородном агрогородке Мухавец, благоустройства дороги Дивин-Леликово, развития фермерства в Барановичском районе и охотничьего туризма - в Кобринском, поддержал реализацию инновационного проекта на станции переливания крови в Ганцевичах. В облисполкоме планируют продолжить практику дистанционных приемов и в дальнейшем.

БелТА