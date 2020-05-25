Компания Маска SpaceX собирается запустить двух астронавтов в «исторический» полет в космос

Источник материала: Tut.by

SpaceX собирается запустить двух астронавтов в космос в первый за девять лет полет с «американской земли». Об этом сообщает Science Alert.

SpaceX, компания Илона Маска, надеется войти в историю, отправив двух астронавтов NASA в космос уже в эту среду, 27 мая (в 16.33 по времени Восточного побережья США). Причем пуск лично посетит американский президент Дональд Трамп. Остальные смогут увидеть событие в прямом эфире .

Если же погода будет плохой, то запуск перенесут на субботу, 30 мая. Этому событию не помешала даже пандемия.

Экипаж уже провел «генеральную репетицию полета» — 53-летний Даг Херли и 49-летний Боб Бенкен подъехали на автомобиле Tesla к ракете-носителю Falcon c кораблем Crew Dragon. Они поднялись в командный отсек, заняли свои места и пообщались с центром управления полетами.

SpaceX and @NASA completed a full rehearsal of launch day activities with @AstroBehnken and @Astro_Doug ahead of Crew Demo-2 pic.twitter.com/n3B2BBBmnq — SpaceX (@SpaceX) May 23, 2020

Программа, нацеленная на разработку частного космического корабля для доставки американских астронавтов в космос, началась еще при Бараке Обаме. Но его преемник, Дональд Трамп, рассматривает это как символ своей стратегии восстановления американского господства в космосе. Ранее он приказал NASA «вернуться» на Луну в 2024 году, что кажется маловероятным, но дало импульс легендарному космическому агентству.

Это будет первый запуск корабля с экипажем с американской земли с 2011 года, когда приземлился последний шаттл Atlantis. После этого астронавты отправлялись на МКС на российской ракете «Союз» из Казахстана.

Но это должно было стать временной мерой, так что NASA поручило двум частным компаниям — авиационному гиганту Boeing и SpaceX — разработать и изготовить капсулы, которые заменят шаттлы.

И вот теперь детище Илона Маска готово к запуску. Если все пройдет хорошо, то спустя 19 часов корабль состыкуется с МКС, где экипаж будут ждать двое россиян и американец.

А вот испытательный полет Starliner от Boeing не удался из-за серьезных проблем с программным обеспечением, и его придется переделать.

Отмечается, что эта миссия с экипажем, названная Demo-2, имеет решающее значение для Вашингтона в двух отношениях. Во-первых, чтобы обрести независимость от россиян. Во-вторых, чтобы простимулировать частный рынок «низкой околоземной орбиты», который планируется открыть для туристов и предприятий.