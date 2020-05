Компания Маска SpaceX собирается запустить двух астронавтов в «исторический» полет в космос

Источник материала: Tut.by

SpaceX собирается запустить двух астронавтов в космос в первый за девять лет полет с «американской земли». Об этом сообщает Science Alert.

SpaceX, компания Илона Маска, надеется войти в историю, отправив двух астронавтов NASA в космос уже в эту среду, 27 мая (в 16.33 по времени Восточного побережья США). Причем пуск лично посетит американский президент Дональд Трамп. Остальные смогут увидеть событие в прямом эфире .

Если же погода будет плохой, то запуск перенесут на субботу, 30 мая. Этому событию не помешала даже пандемия.

Экипаж уже провел «генеральную репетицию полета» — 53-летний Даг Херли и 49-летний Боб Бенкен подъехали на автомобиле Tesla к ракете-носителю Falcon c кораблем Crew Dragon. Они поднялись в командный отсек, заняли свои места и пообщались с центром управления полетами.