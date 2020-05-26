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Двое жителей Борисовского района подозревают в серии краж

26.05.2020 09:04 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Двое жителей Борисовского района оказались в стенах милиции - мужчин подозревают в серии краж. Специализировались на частных домах, территориально работали в своем же районе. Задержанные - это братья. По сообщению оперативников, на счету родственников не менее 10 краж. Промышляли жулики с февраля по апрель. Они пробирались в здания и забирали все, что под руку попадалось - продукты питания, одежду, постельные принадлежности, дорогостоящую бытовую технику. Ранее мужчины уже попадали в поле зрения милиции, и сейчас они станут фигурантами уголовного процесса по части 2 статьи 205 "Кража". 

 
 
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Двое жителей Борисовского района оказались в стенах милиции - мужчин подозревают в серии краж. Специализировались на частных домах, территориально работали в...
 
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