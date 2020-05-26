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"Я не могу быть проституткой" Гайдукевич снялся с выборов в пользу Лукашенко

26.05.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер ЛДП Олег Гайдукевич принял решение сняться с выборов. Об этом он заявил на своей пресс-конференции.

"Я не могу быть проституткой" Гайдукевич снялся с выборов в пользу Лукашенко
Гайдукевич отметил, что пришел в политику «всерьез и надолго». Поэтому опровергает все «роли, которые ему приписали уже во время этой кампании».

— Я считаю себя самым серьезным политиком из всех политических партий Беларуси. Для меня президентские выборы — процесс, который должен объединить страну, а не разъединить, — заявил Олег Гайдукевич. — Как политик, депутат, лидер крупнейшей партии страны. В этой ситуации мои политические амбиции уступают ситуации в стране.

Гайдукевич добавил, что за него уже собраны 30 тысяч подписей. И он передаст их и свою программу в штаб действующего президента.

— Я считаю, что нельзя допустить слома страны. Я призываю всех пойти на выборы и проголосовать за действующего президента. Это не 2010 год, когда ЛДП снялась с выборов, назвав их цирком. Я не могу быть проституткой, я буду отстаивать свои убеждения. Я считаю, что мы должны отстоять свою страну и после выборов начать реформы. 

Все кандидаты, которые остались, кроме действующего президента, они все выступают за слом страны. Нам не нужен Порошенко, нам не нужен бывший чиновник, нам не нужны те, кто бегает по улицам и предлагает отнять и поделить. Мы не поддерживаем революцию, революция — всегда кровь. Действующий президент — единственный гарант единства страны, — заявил Гайдукевич.


Решение сняться с выборов депутат, по его словам, принял в понедельник, но не смог сразу остановить сбор подписей за себя. Поэтому озвучил решение сейчас.

С учетом того, что Олег Гайдукевич считался спарринг-партнером Лукашенко, как ранее на предыдцщих выборах его отец, возникает вопрос - кому из оставшихся претендентов отведена эта роль. 
 
 
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Лидер ЛДП Олег Гайдукевич принял решение сняться с выборов. Об этом он заявил на своей пресс-конференции.
 
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