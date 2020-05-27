Названа символическая сборная десятого тура чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Белорусская федерация футбола назвала символическую сборную 10-го тура национального чемпионата. По три игрока в ней из БАТЭ и «Шахтёра».

Это борисовчане Павел Нехайчик, Станислав Драгун и Егор Филипенко. Солигорскую команду представляют Роман Бегунов, Никола Антич и Дмитрий Подстрелов, признанный лучшим игроком этого тура. Следующие матчи в чемпионате Беларуси запланированы с 29 по 31 мая.

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