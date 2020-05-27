ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Названа символическая сборная десятого тура чемпионата Беларуси по футболу

27.05.2020 12:16 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Названа символическая сборная десятого тура чемпионата Беларуси по футболу

Белорусская федерация футбола назвала символическую сборную 10-го тура национального чемпионата. По три игрока в ней из БАТЭ и «Шахтёра».  

Это борисовчане Павел Нехайчик, Станислав Драгун и Егор Филипенко. Солигорскую команду представляют Роман Бегунов, Никола Антич и Дмитрий Подстрелов, признанный лучшим игроком этого тура. Следующие матчи в чемпионате Беларуси запланированы с 29 по 31 мая.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская федерация футбола назвала символическую сборную 10-го тура национального чемпионата. По три игрока в ней из БАТЭ и «Шахтёра».   Это борисовчане Павел...
 
Новости дня
Новости разные
 
28 траўня ў Беларусі будзе ад +17 да +22
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика