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Пляж у Вороновского пруда к сезону готов
27.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Традиционно официальный купальный сезон в Беларуси стартует 1 июня. Однако перед тем, как окунуться в реке или водоеме, отдыхающие должны убедиться, что купание там не под запретом. На Вороновщине плавание разрешено только на вороновском пруду. Готово ли здесь все к новому сезону, проверила рейдовая группа во главе с заместителем председателя райисполкома Андреем Карповичем.
В лабораториях Лидского зонального и Вороновского районного центров гигиены и эпидемиологии специалисты заранее исследовали качество воды водоема и почвы. Как сообщила главный санитарный врач Вороновского райЦГЭ Вероника Ёдчик, по санитарно-химическим и микробиологическим показателям все соответствует нормативным требованиям. Проверка качества воды будет проводиться еженедельно до 1 сентября.
— В купальный сезон не забывайте о сложившейся в нынешнем году эпидсутуации и принимайте меры предосторожности на пляже, — рекомендует Вероника Александровна. — Избегайте большого скопления людей, ограничьте контакты. Выдерживайте социальное дистанцирование как на пляже, так и в воде. Если чувствуете себя плохо, имеете легкие симптомы заболевания (головная боль или насморк) оставайтесь дома до выздоровления. Придерживаясь этих несложных правил, можно защитить себя и окружающих от возможного заражения COVID-19 или другими вирусными инфекциями.
С 25 мая находятся на посту дежурные матросы-спасатели вороновского спасательного поста, оборудованного рядом с пляжем. Дежурят ежедневно: в рабочие дни — с 10.00 до 21.00, в выходные — с 10.00 до 22.00. Они не новички в своем деле. Второй год следит за тем, чтобы не случилось беды, Чеслав Пальчукевич. В четвертый раз заступает на пост Андрей Лошакевич, на счету которого три спасенные жизни.
— Бывало, во время плавания с людьми случались приступы астмы или эпилепсии, вовремя замечал и приходил им на помощь, — рассказал опытный матрос-спасатель. — К сожалению, не все отдыхающие понимают, что вода не любит баловства. С некоторыми приходится проводить профилактические беседы.
Начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Вороновского РОВД подполковник милиции Петр Мелько отметил, что следить за порядком на этом месте отдыха будут не только дежурные матросы-спасатели, но и участковые инспекторы милиции РОВД, сотрудники ОГАИ и отдела Департамента охраны МВД, которые будут патрулировать пляжную зону. В жаркие выходные у пруда будет организован милицейский пост.
Как и в минувшие годы, на водоеме оборудованы две зоны для плавания — детская и взрослая. Детская будет разделена на две части: ближе к берегу отведено место для дошколят, а дальше — для школьников. По словам председателя РО ОСВОД Федора Кулиша, оградительную сетку в этой зоне установят, как только вода прогреется.
Особое внимание рейдовая группа уделила санитарному состоянию прибрежной полосы и пляжной инфраструктуре, за которые отвечает РУП ЖКХ.
— Мы окосили пляж, очистили дно отведенного для плавания акватория, береговую полосу от мусора, произвели подсыпку прибрежной полосы и детской песочницы, отремонтировали и покрасили малые архитектурные формы, — пояснил начальник участка по благоустройству и саночистке предприятия Александр Бобин. — На время пляжного сезона установили туалет и урны. Весь купальный период за порядком на пляже будет следить закрепленный уборщик территории.
Марина КОНДРАТОВИЧ.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Традиционно официальный купальный сезон в Беларуси стартует 1 июня. Однако перед тем, как окунуться в реке или водоеме, отдыхающие должны убедиться, что купание там...
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