﻿ Пляж у Вороновского пруда к сезону готов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пляж у Вороновского пруда к сезону готов

27.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Пляж у Вороновского пруда к сезону готов

Традиционно официальный купальный сезон в Беларуси стартует 1 июня. Однако перед тем, как окунуться в реке или водоеме, отдыхающие должны убедиться, что купание там не под запретом. На Вороновщине плавание разрешено только на вороновском пруду. Готово ли здесь все к новому сезону, проверила рейдовая группа во главе с заместителем председателя райисполкома Андреем Карповичем.

В лабораториях Лидского зонального и Вороновского районного центров гигиены и эпидемиологии специалисты заранее исследовали качество воды водоема и почвы. Как сообщила главный санитарный врач Вороновского райЦГЭ Вероника Ёдчик, по санитарно-химическим и микробиологическим показателям все соответствует нормативным требованиям. Проверка качества воды будет проводиться еженедельно до 1 сентября.


Пляж у Вороновского пруда к сезону готов

— В купальный сезон не забывайте о сложившейся в нынешнем году эпидсутуации и принимайте меры предосторожности на пляже, — рекомендует Вероника Александровна. — Избегайте большого скопления людей, ограничьте контакты. Выдерживайте социальное дистанцирование как на пляже, так и в воде. Если чувствуете себя плохо, имеете легкие симптомы заболевания (головная боль или насморк) оставайтесь дома до выздоровления. Придерживаясь этих несложных правил, можно защитить себя и окружающих от  возможного заражения COVID-19 или другими вирусными инфекциями.


Пляж у Вороновского пруда к сезону готов

С 25 мая находятся на посту дежурные матросы-спасатели вороновского спасательного поста, оборудованного рядом с пляжем. Дежурят ежедневно: в рабочие дни — с 10.00 до 21.00, в выходные — с 10.00 до 22.00. Они не новички в своем деле. Второй год следит за тем, чтобы не случилось беды, Чеслав Пальчукевич. В четвертый раз заступает на пост Андрей Лошакевич, на счету которого три спасенные жизни.

— Бывало, во время плавания с людьми случались приступы астмы или эпилепсии, вовремя замечал и приходил им на помощь, — рассказал опытный матрос-спасатель. — К сожалению, не все отдыхающие понимают, что вода не любит баловства. С некоторыми приходится проводить профилактические беседы.   


Пляж у Вороновского пруда к сезону готов

Начальник отдела охраны правопорядка и профилактики Вороновского РОВД подполковник милиции Петр Мелько отметил, что следить за порядком на этом месте отдыха будут не только дежурные матросы-спасатели, но и участковые инспекторы милиции РОВД, сотрудники ОГАИ и отдела Департамента охраны МВД, которые будут патрулировать пляжную зону. В жаркие выходные у пруда будет организован милицейский пост.

Как и в минувшие годы, на водоеме оборудованы две зоны для плавания — детская и взрослая. Детская будет разделена на две части: ближе к берегу отведено место для дошколят, а дальше — для школьников. По словам председателя РО ОСВОД Федора Кулиша, оградительную сетку в этой зоне установят, как только вода прогреется.


Пляж у Вороновского пруда к сезону готов

Особое внимание рейдовая группа уделила санитарному состоянию прибрежной полосы и пляжной инфраструктуре, за которые отвечает РУП ЖКХ.


Пляж у Вороновского пруда к сезону готов

— Мы окосили пляж, очистили дно отведенного для плавания акватория, береговую полосу от мусора, произвели подсыпку прибрежной полосы и детской песочницы, отремонтировали и покрасили малые архитектурные формы, — пояснил начальник участка по благоустройству и саночистке предприятия Александр Бобин. — На время пляжного сезона установили туалет и урны. Весь купальный период за порядком на пляже будет следить закрепленный  уборщик территории.


Пляж у Вороновского пруда к сезону готов

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

В ТЕМУ

Первый заместитель начальника Вороновского РОВД подполковник милиции Юрий Ларионов:

— В летние дни наши граждане предпочитают отдыхать у воды. Напомним, за купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемах грозит штраф в размере от одной до трех базовых величин. На пляже под запретом спиртное. За распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в общественных местах, а также появление в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф в размере до пятнадцати базовых величин или административный арест. За оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, — от двух до тридцати базовых величин либо административный арест. Разведение костров в запрещенных местах может привести к предупреждению или штрафу до двенадцати базовых величин.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционно официальный купальный сезон в Беларуси стартует 1 июня. Однако перед тем, как окунуться в реке или водоеме, отдыхающие должны убедиться, что купание там...
 
Новости дня
Новости разные
 
Одноклассники разрешили подключаться к звонку по приглашению без авторизации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика