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Слуцкий РОЧС провёл рейды по местам хранения грубых кормов

27.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий РОЧС провёл рейды по местам хранения грубых кормов

Одним из ответственных и решающих этапов деятельности сельскохозяйственных предприятий является заготовка и хранение грубых кормов. От этого зависит работоспособность данных предприятий на протяжении всего года, отмечают в Слуцком РОЧС.

В целях предупреждения пожаров в местах заготовки и хранения грубых кормов, расположенных на территории Слуцкого района, в период с 25-26 мая спасателями совместно со специалистами управления сельского хозяйства Слуцкого райисполкома проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых спасатели напомнили работникам сельскохозяйственных предприятий о необходимости строгого контроля и соблюдения правил пожарной безопасности.

При проведении обследований особое внимание обращалось на укомплектованность данных объектов первичными средствами пожаротушения, своевременную очистку территории, прилегающей к зданиям складов, наличие минерализованных полос, соблюдение противопожарного режима и наличия у персонала талонов о прохождении пожарно-технического минимума.

Слуцкий РОЧС провёл рейды по местам хранения грубых кормов

Слуцкий РОЧС провёл рейды по местам хранения грубых кормов

Слуцкий РОЧС провёл рейды по местам хранения грубых кормов

Слуцкий РОЧС провёл рейды по местам хранения грубых кормов

Слуцкий РОЧС провёл рейды по местам хранения грубых кормов


Слуцкий РОЧС

 
 
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Одним из ответственных и решающих этапов деятельности сельскохозяйственных предприятий является заготовка и хранение грубых кормов, отмечают в Слуцком РОЧС.
 
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