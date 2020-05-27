Слуцкий РОЧС провёл рейды по местам хранения грубых кормов

Источник материала: Слуцк Город





Одним из ответственных и решающих этапов деятельности сельскохозяйственных предприятий является заготовка и хранение грубых кормов. От этого зависит работоспособность данных предприятий на протяжении всего года, отмечают в Слуцком РОЧС.

В целях предупреждения пожаров в местах заготовки и хранения грубых кормов, расположенных на территории Слуцкого района, в период с 25-26 мая спасателями совместно со специалистами управления сельского хозяйства Слуцкого райисполкома проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых спасатели напомнили работникам сельскохозяйственных предприятий о необходимости строгого контроля и соблюдения правил пожарной безопасности.

При проведении обследований особое внимание обращалось на укомплектованность данных объектов первичными средствами пожаротушения, своевременную очистку территории, прилегающей к зданиям складов, наличие минерализованных полос, соблюдение противопожарного режима и наличия у персонала талонов о прохождении пожарно-технического минимума.























Слуцкий РОЧС