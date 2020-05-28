III Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в октябре

Источник материала: ОНТ

III Форум регионов Беларуси и Украины, как ожидается, в октябре примет Гродно. У межрегионального сотрудничества большие перспективы – это неоднократно подчёркивал Президент Беларуси во время предыдущих форумов.

И такой формат взаимодействия уже доказал свою эффективность. Беларусь входит в пятерку крупнейших экономических партнеров Украины. Товарооборот между странами только в прошлом году увеличился на 19%. Этому способствовал и II Форум регионов, который прошёл в октябре минувшего года в Житомире. Его итогом стало подписание контрактов на сумму свыше полумиллиарда долларов. В нынешнем году организаторы рассчитывают на еще более активное участие бизнеса, в том числе малого и среднего, который в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации особенно нуждается в поиске новых партнеров.

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