На Гродненщине стартует областной молодежный проект «А у нас во дворе»

Источник материала: Вороновская газета

«Мой дом — моя крепость, мой двор — радость для души и тела».

Именно со двора и начинается «ощущение дома».является для его жильцов зоной отдыха и неким гарантом безопасности. Это место, где соседи знакомятся друг с другом, место, где формируются дружеские связи будущих поколений. Нужно играть так, чтобы получать от этого не только удовольствие, но и пользу, а именно – развивать физическое здоровье, смекалку, приобретать навыки общения. И вот тут-то пригодятся старые и добрые «дворовые» игры, которым непременно стоит научить детей и молодежь.

Молодежный проект «А у нас во дворе» — инициатива Гродненского областного комитета ОО «БРСМ»,стартует 27 мая и завершится 1 декабря2020 года.Проект состоит из нескольких этапов: создание «Коллекции дворовых игр», челлендж «А у нас во дворе». Финалом станет фестиваль дворовых игр, где молодёжь сможет хорошо провести время и поделится интересными играми, о которых они узнали благодаря проекту. В рамках Фестиваля дворовых игр пройдут турниры по дворовым играм.

brsmgr@mail.ru описание игры, основные правила, фотографии (если имеются), схемы (при необходимости). По итогам первого этапа будет создан буклет-шпаргалка «А у нас во дворе», где будут собраны и напечатаны самые интересные дворовые игры, который в последующем станет хорошим подспорьем для пионервожатых, бойцов педагогических студенческих отрядов и педагогов организаторов при организации вечеров и мероприятий на свежем воздухе в детских оздоровительных лагерях. Первый этап — создание «Коллекции дворовых игр» продлится до 1 ноября. Каждый желающий может поделиться своей игрой, которая популярна на его малой родине, в его дворе. Необходимо прислать на электронный адрес областного комитетаописание игры, основные правила, фотографии (если имеются), схемы (при необходимости). По итогам первого этапа будет создан буклет-шпаргалка «А у нас во дворе», где будут собраны и напечатаны самые интересные дворовые игры, который в последующем станет хорошим подспорьем для пионервожатых, бойцов педагогических студенческих отрядов и педагогов организаторов при организации вечеров и мероприятий на свежем воздухе в детских оздоровительных лагерях.

Основными участниками проекта являются дети и молодежь. К участию в проекте по ходу его реализации могут присоединиться все желающие.