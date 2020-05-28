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Детские оздоровительные лагеря готовятся к летнему сезону. Какие меры защиты будут предприняты?
Источник материала: ОНТ
До начала лета остаются считанные дни, а значит совсем скоро у школьников начнутся каникулы. В этом году оздоровительные лагеря уже готовы встретить детей, но с соблюдением всех правил.
Ограничить посещение детей и ежедневно измерять температуру: на такие меры пошли в одном из лагерей страны – «Зубренке». На особом контроле будут и вожатые педагогических отрядов. Перед началом смены они уже прошли онлайн-обучение и полное медицинское обследование.
Напомним, что в этом году летние лагеря немного сдвинули график заездов. Принимать воспитанников они будут с 15 июня по всей стране.
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До начала лета остаются считанные дни, а значит совсем скоро у школьников начнутся каникулы. В этом году оздоровительные лагеря уже готовы встретить детей, но с...
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