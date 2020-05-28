Пропала железная дорога под Лидой. Сыщики подсчитали, что на демонтаж понадобился почти месяц

Источник материала: ОНТ

ПЛОХО ЛЕЖАЛА. Лидский район. Пропала железная дорога. Ветка вела к закрытому 10 лет назад мясокомбинату. И вдруг частично исчезла. Испарился почти километр рельсов. Кражу в рекордно крупном размере удалось раскрыть.

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Подозрение пало на семейное предприятие. 53-летнего отца и 32-летнего сына. Сыщики пришли к выводу, что на демонтаж дуэту понадобился почти месяц времени и личный автомобиль. Ущерб составил 13 000 рублей.

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