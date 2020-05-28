|
Пропала железная дорога под Лидой. Сыщики подсчитали, что на демонтаж понадобился почти месяц
Источник материала: ОНТ
ПЛОХО ЛЕЖАЛА. Лидский район. Пропала железная дорога. Ветка вела к закрытому 10 лет назад мясокомбинату. И вдруг частично исчезла. Испарился почти километр рельсов. Кражу в рекордно крупном размере удалось раскрыть.
Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:
Подозрение пало на семейное предприятие. 53-летнего отца и 32-летнего сына. Сыщики пришли к выводу, что на демонтаж дуэту понадобился почти месяц времени и личный автомобиль. Ущерб составил 13 000 рублей.
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
Обсудить новость в VK •
Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ПЛОХО ЛЕЖАЛА. Лидский район. Пропала железная дорога. Ветка вела к закрытому 10 лет назад мясокомбинату. И вдруг частично исчезла. Испарился почти километр рельсов....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)