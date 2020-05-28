В Беларуси подведены итоги престижной премии «Продукт года-2019».
Сразу три крупных предприятия Волковысского района стали лауреатами. В очередной раз покупатели отдали свои голоса предприятиям нашего района.
Волковысский мясокомбинат завоевал Гран При конкурса. Продукция мясокомбината завоевала первое место в продовольственных номинациях: «Колбаса вареная», «Колбаса сырокопченая», «Сосиски», «Мясные полуфабрикаты» и «Мясные деликатесы».
ОАО «Красносельскстройматериалы» стал первым в номинации «Строительные материалы» с продуктом «Портландцемент» марки 500 без минеральных добавок.
Не отстало и Волковысское ОАО «Беллакт».
В продовольственных номинациях «Детское питание», «Йогурт», «Творог» молочники первенствовали.
В номинациях «Глазированные сырки», «Сливочное масло» они вторые.
И наш кефир занял почетное третье место.
Поздравляем!