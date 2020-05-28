Источник материала: Новости Волковыска

В Беларуси подведены итоги престижной премии «Продукт года-2019».

Сразу три крупных предприятия Волковысского района стали лауреатами. В очередной раз покупатели отдали свои голоса предприятиям нашего района.

Волковысский мясокомбинат завоевал Гран При конкурса. Продукция мясокомбината завоевала первое место в продовольственных номинациях: «Колбаса вареная», «Колбаса сырокопченая», «Сосиски», «Мясные полуфабрикаты» и «Мясные деликатесы».

ОАО «Красносельскстройматериалы» стал первым в номинации «Строительные материалы» с продуктом «Портландцемент» марки 500 без минеральных добавок.

Не отстало и Волковысское ОАО «Беллакт».

В продовольственных номинациях «Детское питание», «Йогурт», «Творог» молочники первенствовали.

В номинациях «Глазированные сырки», «Сливочное масло» они вторые.

И наш кефир занял почетное третье место.

Поздравляем!