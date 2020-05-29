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Какие ожидания в Сербии от сотрудничества с Беларусью? Рассказывает почётный консул Беларуси в городе Нови Сад

29.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какие ожидания в Сербии от сотрудничества с Беларусью? Рассказывает почётный консул Беларуси в городе Нови Сад

Бизнесмены и эксперты Беларуси и Сербии уверяют: когда мировая экономика начнёт восстанавливаться после закрытия границ из-за пандемии, ключевыми для разных государств станут партнёры на международной арене, у которых прочная политическая база для наращивания товарооборота.

Как раз такой страной у нас считают Сербию. Белград при этом видит перспективы сотрудничества с Минском. Какие ожидания в Белграде от постпандемийного сотрудничества с нашей страной прокомментирует почётный консул Беларуси в городе Нови Сад, один из крупнейших бизнесменов региона Драголюб Швоня.

Подробности смотрите в видеоинформации:



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Бизнесмены и эксперты Беларуси и Сербии уверяют: когда мировая экономика начнёт восстанавливаться после закрытия границ из-за пандемии, ключевыми для разных...
 
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