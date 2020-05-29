Как военнослужащие проходят изнурительный марафон, чтобы стать обладателем нагрудного знака «Доблесть и мастерство»

Источник материала: ОНТ

Немного армейского экстрима. Прыжки с парашютом, 30-километровый марш-бросок, стрельба из самого разного вида оружия - от пистолета до гранатомета. Всё ради одного нагрудного знака «Доблесть и мастерство».





Деревянная опора – пополам. Это значит, что количество заряда солдат определил верно. Финальный день особых военных испытаний начался с решения сложных РаРинженерных задач. Роман Шелков, чтобы разорвать сразу две железнодорожные шпалы, выбрал сосредоточенный заряд. Чтобы пройти все испытания, не только бегал кроссы, но и штудировал учебники.

Роман Шелков, командир отделения миротворческой роты 103-й Витебской воздушно-десантной бригады: «Разнообразие зарядов, формул знаний, теоретических определений – это очень важно для инженерной подготовки».

Бетонная опора, стальной трос – каждая задачка «со звёздочкой». И подрыв должен быть эффективным. С собой ровно столько заряда, сколько необходимо для выполнения задачи. Испытания проходят в условиях, приближенных к боевым.

Владимир Степанюк, начальник инженерной службы командования Сил специальных операций: «Он берет ровно такое количество, которое ему необходимо, ни килограммом больше. У разведчиков всё чётко: как рассчитать, сколько взять с собой. Когда они идут на объект, они уже знают, что будут подрывать, поэтому такая точность формулы. Сантиметры, миллиметры – ошибаться нельзя».

Каждый новый рубеж, новое испытание – на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство». Здесь всё, чтобы участники проявили и знания, и силу воли. Курсанты, солдаты, офицеры.

Один из самых сложных этапов – марш-бросок, за восемь часов надо преодолеть 30 километров. На пути солдат – озера, болота, реки, непроходимые леса. Чтобы добраться из пункта А в пункт Б, кто-то пробегает 38 км, а кто-то и все 45 км.

За четыре дня изнурительного марафона из 80 человек до финальных испытаний добрались только 16. Когда руки дрожат и едва стоишь на ногах – в программе полоса препятствий и стрельба. Одна неточность – и гонка закончена. В этом году попробовали силы и четыре девушки, но сегодня все – уже среди зрителей, одни из лучших в теоретической части, сошли в 30 километровом походе.

Екатерина Вежбицкая, радиотелеграфист 5-й Отдельной бригады специального назначения: «Проверить себя, проверить свои возможности, свои силы, посмотреть, чего за 10 лет службы смогли достичь».

Военнослужащие со всей страны пробуют свои силы. Здесь есть и витебские миротворцы. На состязаниях разведывательных подразделений мира они завоевывали золото и серебро, а тут из пятерых до финиша дошли только двое.

Александр Леонов, наводчик миротворческой роты 103-й Витебской воздушно-десантной бригады: «Всё отличается тут. Боевыми стреляешь. Боевыми цель не поражена – не прошёл, а там, в Британии, имитация. Там имитируешь, что отстрелялся – и на этом всё завершилось».

На полигоне под Витебском эти испытания проводятся уже в 21-й раз. С каждым годом они становятся всё сложнее. Военнослужащим нужны всё более актуальные знания и огромный запас воли к победе.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил: «Первый и второй этапы – это проверка «мозгов» того военнослужащего, который приходит. Его способность в сложных условиях считать, вычитать. Дальше – это воля, каждый из них доказывает себе, на что способен».

«Доблесть и мастерство» в этом году покорилось только 10 солдатам. На кителе каждого теперь будет отличительный нагрудный знак, а тот, кто захочет испытать себя в следующем году, может начинать тренировки уже завтра.

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