ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как военнослужащие проходят изнурительный марафон, чтобы стать обладателем нагрудного знака «Доблесть и мастерство»

29.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как военнослужащие проходят изнурительный марафон, чтобы стать обладателем нагрудного знака «Доблесть и мастерство»

Немного армейского экстрима. Прыжки с парашютом, 30-километровый марш-бросок, стрельба из самого разного вида оружия - от пистолета до гранатомета. Всё ради одного нагрудного знака «Доблесть и мастерство».


Деревянная опора – пополам. Это значит, что количество заряда солдат определил верно. Финальный день особых военных испытаний начался с решения сложных РаРинженерных задач. Роман Шелков, чтобы разорвать сразу две железнодорожные шпалы, выбрал сосредоточенный заряд. Чтобы пройти все испытания, не только бегал кроссы, но и штудировал учебники.

Роман Шелков, командир отделения миротворческой роты 103-й Витебской воздушно-десантной бригады: «Разнообразие зарядов, формул знаний, теоретических определений – это очень важно для инженерной подготовки». 

Бетонная опора, стальной трос – каждая задачка «со звёздочкой». И подрыв должен быть эффективным. С собой ровно столько заряда, сколько необходимо для выполнения задачи. Испытания проходят в условиях, приближенных к боевым.

Владимир Степанюк, начальник инженерной службы командования Сил специальных операций: «Он берет ровно такое количество, которое ему необходимо, ни килограммом больше. У разведчиков всё чётко: как рассчитать, сколько взять с собой. Когда они идут на объект, они уже знают, что будут подрывать, поэтому такая точность формулы. Сантиметры, миллиметры – ошибаться нельзя».  

Каждый новый рубеж, новое испытание – на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство». Здесь всё, чтобы участники проявили и знания, и силу воли. Курсанты, солдаты, офицеры.  

Один из самых сложных этапов – марш-бросок, за восемь часов надо преодолеть 30 километров. На пути солдат – озера, болота, реки, непроходимые леса. Чтобы добраться из пункта А в пункт Б, кто-то пробегает 38 км, а кто-то и все 45 км. 

За четыре дня изнурительного марафона из 80 человек до финальных испытаний добрались только 16. Когда руки дрожат и едва стоишь на ногах – в программе полоса препятствий и стрельба. Одна неточность – и гонка закончена. В этом году попробовали силы и четыре девушки, но сегодня все – уже среди зрителей, одни из лучших в теоретической части, сошли в 30 километровом походе.      

Екатерина Вежбицкая, радиотелеграфист 5-й Отдельной бригады специального назначения: «Проверить себя, проверить свои возможности, свои силы, посмотреть, чего за 10 лет службы смогли достичь». 

Военнослужащие со всей страны пробуют свои силы. Здесь есть и витебские миротворцы. На состязаниях разведывательных подразделений мира они завоевывали золото и серебро, а тут из пятерых до финиша дошли только двое.  

Александр Леонов, наводчик миротворческой роты 103-й Витебской воздушно-десантной бригады: «Всё отличается тут. Боевыми стреляешь. Боевыми цель не поражена – не прошёл, а там, в Британии, имитация. Там имитируешь, что отстрелялся – и на этом всё завершилось».  

На полигоне под Витебском эти испытания проводятся уже в 21-й раз. С каждым годом они становятся всё сложнее. Военнослужащим нужны всё более актуальные знания и огромный запас воли к победе.  

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил: «Первый и второй этапы – это проверка «мозгов» того военнослужащего, который приходит. Его способность в сложных условиях считать, вычитать. Дальше – это воля, каждый из них доказывает себе, на что способен». 

 «Доблесть и мастерство» в этом году покорилось только 10 солдатам. На кителе каждого теперь будет отличительный нагрудный знак, а тот, кто захочет испытать себя в следующем году, может  начинать тренировки уже завтра. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немного армейского экстрима. Прыжки с парашютом, 30-километровый марш-бросок, стрельба из самого разного вида оружия - от пистолета до гранатомета. Всё ради одного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под надёжной защитой и в будни, и в праздники. Белорусские пограничники отмечают профессиональный праздник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика